Бобры повалили несколько деревьев, которые упали на линии электропередач.

Село Вороньков Бориспольского района осталось без света из-за бобров.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба исполкома Вороньковской сельского совета.

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"Виновниками длительного отсутствия света сегодня были...бобры, которые положили зуб на вороньковские тополя в парке на острове", - говорится в сообщении.

Как сообщается, сейчас аварийные деревья ликвидированы и уже не угрожают линиям электросетей своим падением.

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Автор: Екатерина Лиманская