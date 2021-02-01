Из-за Бобров люди остались без света / фото ua.depositphotos.com
Село Вороньков Бориспольского района осталось без света из-за бобров.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба исполкома Вороньковской сельского совета.
Читайте такжеОбезьяньи хвосты на лицо и глаза, как у панд: в соцсетях набирают популярность странные образы (видео)
"Виновниками длительного отсутствия света сегодня были...бобры, которые положили зуб на вороньковские тополя в парке на острове", - говорится в сообщении.
Как сообщается, сейчас аварийные деревья ликвидированы и уже не угрожают линиям электросетей своим падением.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- "Тиктокер" увеличил губы кремом для эрекции, но ему не поверили (фото)
- В Британии очередь пенсионеров за вакциной приняли за нелегальный рейв (фото)
- В Киеве мужчина прилег спать прямо в вагоне метро (фото)
- Будет что вспомнить в суде: в Словакии девушка задержала вора оральным сексом
- Штурмовавший Капитолий "Шаман" решил дать показания против Трампа
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram