Сон на левом боку, возможно, даже спасает жизнь.

Люди, которые спят на левом боку, здоровее и имеют меньше проблем с пищеварением, чем те, кто спит на правом боку или на спине, утверждает гастроэнтеролог из медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе Али Резаи. Об этом сообщает издание YourTango.

По словам медика, сон на спине не желателен, если есть проблемы с дыханием, а сон на правом боку вызывает расстройства пищеварения. "Несколько исследований показали, что сон на правом боку увеличивает количество эпизодов кислотного рефлюкса и изжоги по сравнению со сном на левом боку", - утверждает Резаи.

Медик также сообщил, что на функцию пищеварения во время сна влияет и положение головы: "поднятие изголовья кровати ассоциируется с меньшим количеством эпизодов рефлюкса".

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Как свидетельствуют наблюдения, говорит Резаи, лучшая поза для сна - на левом боку, ведь в таком случае "вы, вероятно, значительно улучшаете свое здоровье и, возможно, даже спасаете свою жизнь".

В холистической медицине левый бок называют "доминирующим лимфатическим боком", мол, когда человек спит на левом боку, его тело эффективнее фильтрует токсины через лимфатические узлы. Сон в таком положении также улучшает кровообращение и помогает мозгу фильтровать отходы. Причина, почему столько преимуществ от сна на левом боку, заключается в анатомии и расположении внутренних органов тела, утверждает врач.

Спать на левом боку рекомендуют в том числе людям с кислотным рефлюксом и ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью). Исследование 2022 года показало: если спать на левом боку - агрессивное воздействие кислоты значительно меньше, а также быстрее очищается пищевод. Также при таком положении укрепляется очистительная система.

Между тем сон на правом боку, по мнению гастроэнтеролога Резаи, может привести к замедлению работы систем организма, увеличивает вероятность смертельных заболеваний, в том числе болезней сердца.

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