В брюках мужчины нашли шесть холщовых мешков на шнурках, заклеенных скотчем.

Мужчина пытался перевезти через границу сотню змей у себя в штанах. Как сообщает CNN, мужчина был пойман при попытке переправить рептилий в материковый Китай.

В ходе проверки в карманах его брюк полицейские обнаружили шесть холщовых мешков на шнурках, заклеенных скотчем.

Полицейские открыли сумки и обнаружили, что в каждой из них было несколько живых змей различных форм и цветов. Всего правоохранители насчитали 104 рептилии.

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Позже были идентифицированы пять видов змей - молочная змея, западная свиная змея, кукурузная змея, техасская крысиная змея и бычья змея. Ни один из видов не ядовит, а большинство видов не встречается в Китае.

В таможенном ведомстве не уточнили, был ли задержан мужчина, но предупредили, что "в случае нарушения правил таможни человек будет нести юридическую ответственность в соответствии с законом".

Напомним, ранее житель Ривненской области вызвал полицию из-за пакетика конопли. Мужчина заявил, что у него украли пакетик конопли, и просил правоохранителей отыскать его. В краже подозревал знакомых, которые гостили у него накануне.

Патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Факт похищения не подтвердился. Позже мужчина признался, что сам спрятал пакетик и не смог найти, поэтому и позвонил в полицию.

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