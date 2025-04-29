Кофеин в зеленом чае может усилить окисление жира, но есть более эффективные способы похудеть.

Существует мнение, что зеленый чай способствует похудению, поскольку ускоряет сжигание жира в организме. Диетолог Бетан Крауз из Университета Лафборо рассказала The Guardian, действительно ли это так, и насколько этот способ эффективен.

Как объясняет Крауз, когда речь идет о "сжигании жира", имеется в виду окисление жира в организме - расщепление липидов на жирные кислоты для использования их в качестве топлива. Этот процесс необходим для похудния и "рекомпозиции тела" - потери жира и набора мышечной массы.

Она отмечает, что регулярные упражнения могут увеличить скорость окисления жира. При этом, по ее словам, чтобы пища окисляла жир, ее потребление должно "воспроизводить эффект упражнений".

Видео дня

Откуда идея, что зеленый чай сжигает жир?

Крауз отмечает, что кофеин, который содержится в зеленом чае, в относительно высоких дозах в некоторых обстоятельствах усиливает окисление жиров. Он активирует реакцию "бей или беги", увеличивая выброс гормонов, таких как адреналин и норадреналин, которые мобилизуют запасы энергии.

"Однако это очень небольшое количество, и исследования не очень хороши — это определенно не то, на что вы стоит полагаться, если вы пытаетесь изменить состав своего тела", - предупреждает она.

При этом даже если интенсивно заниматься спортом и окислять много жира, но при этом потреблять больше калорий, чем тратить, масса тела не уменьшится.

Крауз призывает не поддаваться шумихе вокруг суперпродуктов или добавок, а вместо этого увеличить физическую нагрузку и постепенно уменьшать количество потребляемых калорий.

Ранее диетолог назвала 8 продуктов, которые способны ускорить метаболизм, способствуя потере лишнего веса.

Вас также могут заинтересовать новости: