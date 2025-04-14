Упражнения на пресс больше способствуют наращиванию мышц, чем сжиганию жира, утверждает эксперт.

Чтобы похудеть к лету, не обязательно голодать. Для этого достаточно внести определенные изменения в свой рацион. Сертифицированный диетолог Тара Коллингвуд утверждает, что некоторые продукты способны ускорить метаболизм, способствуя потере лишнего веса. Об этом пишет EatThis.

"Хотя ни один продукт не может волшебным образом растопить жир на животе за одну ночь, определенная пища может ускорить метаболизм, уменьшить вздутие живота и способствовать потере жира лучше, чем упражнения на пресс (которые нацелены на мышцы, а не на жир)", - говорит Коллингвуд.

Вот какие 8 продуктов для борьбы с жиром на животе она советует.

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1. Авокадо

Первый продукт, который вы должны добавить в свой рацион, чтобы уменьшить жир на животе, - это авокадо. Оно наполнено здоровыми мононенасыщенными жирами, которые помогают уменьшить накопление жира на животе. Также этот продукт богат клетчаткой, что позволяет дольше оставались сытым.

2. Яйца

Яйца - еще один продукт, который нужно есть ежедневно, чтобы похудеть. Сжиганию жира и снижению аппетита способствует высокое содержание белка в яйцах. Они также могут помочь поддерживать стабильный уровень инсулина, что является ключевым для потери жира на животе.

3. Ягоды

Ягоды являются более здоровым продуктом, чем фрукты. Насыщенные антиоксидантами и клетчаткой, они помогают уменьшить воспаление, а благодаря содержанию сахара вы можете их есть, когда хотите сладкого. В ягодах меньше сахара, чем в большинстве фруктов, утверждает диетолог.

4. Листовая зелень

Шпинат, капуста, листовая капуста, ромен также полезны для удаления жира на животе. Они низкокалорийные, питательные, имеют высокое содержание воды и клетчатки. Эти продукты также могут помочь уменьшить вздутие живота и улучшить пищеварение.

5. Сладкий картофель

Сладкий картофель - хороший выбор, если вы пытаетесь похудеть. Крахмал и клетчатка в его составе обеспечивают сытость и стабилизируют уровень сахара в крови. Они также могут помочь бороться с резистентностью к инсулину, из-за которой появляется жир на животе.

6. Орехи

Миндаль, грецкие орехи, фисташки - являются отличным выбором для перекуса. Здоровые жиры и белок помогут вам насытиться и, следовательно, уменьшить тягу к калорийной пище. Исследования также показывают, что люди, которые едят орехи, как правило, имеют более узкую талию, сообщила эксперт.

7. Зеленый чай

Зеленый чай содержит катехины и кофеин, которые могут способствовать окислению жира, особенно висцерального, пояснила диетолог.

8. Греческий йогурт

Обезжиренный и несладкий содержит много белка и пробиотиков, которые поддерживают пищеварение и уменьшают вздутие живота. Он также помогает способствует способствует наличию полезных кишечных бактерий, которые играют важную роль в накоплении жира.

Ранее УНИАН рассказывал о шести утренних привычках, из-за которых вы набираете вес. По мнению экспертов, некоторые распространенные привычки могут повлиять на ваш метаболизм, аппетит и даже ясность ума, что значительно повышает вероятность переедания и усталости в течение дня.

В частности они советуют не пропускать завтрак, не употреблять на завтрак сладкого, не пить кофе натощак, не прибегать к перекусам.

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