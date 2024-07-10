Неправильный завтрак может привести к вздутию живота, воспалению и набору веса.

Завтрак часто называют самым важным приемом пищи в течение дня, дающим возможность запустить метаболизм и обеспечить организм топливом на весь день вперед. Однако неправильный выбор или ошибки во время завтрака могут привести к негативным последствиям для здоровья.

Персональный тренер и дипломированный диетолог Джесс Федер, и сертифицированный тренер Эндрю Уайт рассказали порталу SheFinds о двух распространенных ошибках в завтраке, которые могут привести к вздутию живота, воспалению и даже набору веса.

1. Употребление слишком большого количества сахара на завтрак

Когда мы начинаем свой день с сладких продуктов на завтрак, таких как выпечка, подслащенные хлопья или ароматизированные йогурты, мы настраиваем себя на скачок уровня сахара в крови, за которым последует спад.

Видео дня

Федер утверждает, что употребление таких продуктов, как хлопья с высоким содержанием сахара, может "привести к появлению жира на животе, вздутию живота и проблемам с кишечником". Высокое содержание сахара может привести к воспалению и нарушить работу наших кишечных бактерий".

Уайт советует выбирать полноценные завтраки, содержащие белок, полезные жиры и клетчатку. Рассмотрите такие варианты, как овсянка с орехами или яичница с цельнозерновым тостом и авокадо.

2. Слишком поспешная еда

Эта ошибка может стать для вас сюрпризом, но многие люди грешат ею, сами того не осознавая. Когда мы в спешке готовимся к работе, встречам или делам по утрам, мы часто быстро поглощаем пищу, не пережевывая ее вдумчиво.

Уайт говорит, что жевание "необходимо" для правильного пищеварения, и добавляет: "Слишком быстрый прием пищи может привести к заглатыванию воздуха, что способствует вздутию живота. Кроме того, это может помешать вашему организму полностью расщепить пищу, что приведет к дискомфорту в кишечнике и снижению усвоения питательных веществ".

Кроме того, когда мы спешим, то часто выбираем более быстрые удобные вариантыеды, такие как батончики, подслащенные йогурты и выпечку, все из которых содержат много сахара. Такая тенденция может привести к набору веса и отсутствию питательных вариантов завтрака.

Чтобы улучшить пищеварение и предотвратить вздутие живота и накопление жира, важно замедлиться и смаковать каждый кусочек, давая время на правильное пережевывание и переваривание.

Ранее диетологи назвали 13 вредных продуктов, которые никому не следует есть, поскольку они могут нарушить пищеварение, вызывая вздутие живота, несварение и воспаление,и в конечном итоге приводят к увеличению веса.

Вас также могут заинтересовать новости: