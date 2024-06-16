Эксперты утверждают, что орехи ускоряют метаболизм.

Кешью связаны со многими преимуществами для здоровья. В частности, эти орехи не только снижают уровень холестерина и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета, но также способствуют здоровью кожи, волос, костей, мышц, мозга, нервов и кишечника. Ученые утверждают, что кешью может даже снизить риск ранней смерти, пишет healthdigest.com.

Но когда дело доходит до калорий и увеличения веса, традиционно считается, что орехов, таких как кешью, следует избегать. В основном это связано с высоким содержанием жиров, что, в свою очередь, связано с высокой калорийностью. Но недавние исследования поставили эти выводы под сомнение, пишет издание.

Так, исследование 2019 года, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что потребление калорий из орехов нельзя рассчитать традиционным способом. Ученые доказали, что фактическое количество калорий в кешью было примерно на 16% ниже, чем указано на этикетке. Таким образом, возможно, вы едите меньше калорий, чем думали, когда выбираете кешью.

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Как отметил исследователь Министерства сельского хозяйства США Дэвид Баер, разницу в калориях можно объяснить тем фактом, что не все калории в кешью перевариваются человеческим организмом.

Указывается, что в связи с этим кешью потенциально может помочь вам похудеть, если употреблять его в умеренных количествах. Исследование 2018 года показало, что частое употребление орехов было связано со снижением набора веса.

Другие причины, по которым кешью являются хорошей закуской для тех, кто хочет похудеть, связаны с высоким содержанием в орехах белка, жира и клетчатки. Как объяснила менеджер по связям с питанием в Британском фонде питания Бриджит Бенелам, потребление орехов связано с ускорением метаболизма, что является еще одним фактором, связанным с потерей веса.

Ранее УНИАН сообщал, что исследования доказали, что употребление кешью поможет замедлить старение.

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