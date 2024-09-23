Все полезные свойства зеленого чая для организма подтверждены научными исследованиями.

Зеленый чай заслужил репутацию одного из самых полезных напитков на планете. Он содержит антиоксиданты, витамины и соединения, ускоряющие обмен веществ, способствует снижению веса, улучшает здоровье сердца и помогает продлить молодость. Издание EatThis рассказывает о 10 преимуществах этого напитка, подтвержденных научными исследованиями.

1. Вы можете похудеть.

Зеленый чай содержит растительное соединение, называемое галлатом эпигаллокатехина (EGCG), которое может ускорить обмен веществ и помочь вам сжигать жир более эффективно.

2. Вы можете прожить дольше.

Поскольку зеленый чай содержит защитные соединения от нескольких хронических заболеваний, его регулярное употребление связывают с более продолжительной жизнью.

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Ежедневное употребление зеленого чая снижает риск смерти от всех причин, согласно большому исследованию в Японии с участием более 300 000 человек. Хотя наибольшая польза была замечена у тех, кто пил более 5 чашек зеленого чая в день, преимущества долголетия были замечены, начиная всего с одной чашки зеленого чая в день.

3. Вы можете снизить риск рака.

Некоторые исследования показали, что регулярное употребление зеленого чая может снизить риск некоторых видов рака. Зеленый чай богат полифенолами, полезными растительными соединениями, которые действуют как антиоксиданты. Эти полифенолы могут защищать клетки от повреждения ДНК свободными радикалами, нестабильными соединениями, которые могут повысить риск рака.

4. Вы можете снизить уровень холестерина.

Употребление зеленого чая связано с более низким уровнем холестерина ЛПНП, "плохого" холестерина, который может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Эта связь была выявлена ​​в ходе многочисленных исследований с участием более 3000 человек.

Зеленый чай также содержит катехины, мощные антиоксиданты, которые могут помочь вывести холестерин из организма. Это общее улучшение баланса холестерина может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддержать здоровье сердца в долгосрочной перспективе.

5. Вы можете улучшить уровень сахара в крови.

Исследования показали, что регулярное употребление зеленого чая может помочь снизить уровень сахара в крови натощак и улучшить общий метаболизм глюкозы. Это может быть достигнуто за счет его способности обеспечивать всасывание глюкозы в клетках, удаляя глюкозу из крови и снижая вероятность скачков сахара в крови.

Исследования также показывают, что употребление зеленого чая в составе средиземноморской диеты может снизить риск развития диабета 2 типа.

6. Вы можете выглядеть моложе.

Зеленый чай также может помочь вам выглядеть моложе благодаря высокому уровню антиоксидантов, в частности EGCG, которые могут защищать клетки кожи от повреждений, вызванных свободными радикалами и воздействием ультрафиолета и помогают замедлить распад коллагена с возрастом. Кроме того, противовоспалительные свойства зеленого чая могут успокоить кожу, способствуя более молодому цвету лица.

7. Ваша память может улучшиться.

Исследования показывают, что употребление зеленого чая может улучшить память, концентрацию и общее познание. Например, L-теанин — одно соединений в зеленом чае, может повысить внимание и сосредоточенность, помогая вам ускорить вашу способность решать сложные задачи. Также говорят, что он обеспечивает более устойчивый уровень внимательности, как правило, без последующего энергетического спада.

8. У вас будут более крепкие кости.

Согласно исследованиям, употребление хотя бы одной чашки зеленого чая в день может защитить от потери костной массы, остеопороза и переломов. Кроме того, способность зеленого чая снижать стресс и воспаление в организме поддерживает общее здоровье костей, потенциально снижая риск остеопороза и улучшая плотность костей с течением времени.

9. Вы будете тренироваться эффективнее.

Зеленый чай может обеспечить естественный, устойчивый прилив энергии во время упражнений благодаря сочетанию кофеина и L-теанина. Это также может быть особенно полезно, если вы чувствительны к высоким дозам кофеина и энергетических напитков. Кроме того, тип энергии, который может обеспечить зеленый чай, также более устойчив, что может обеспечить более стабильную энергию и, в свою очередь, более эффективные тренировки.

10. Вы можете чувствовать себя менее напряженным.

Хотя вы не можете полностью избавиться от стресса, употребление зеленого чая может помочь вам чувствовать себя более спокойным. Исследования показывают, что L-теанин, присутствующий в зеленом чае, может способствовать этому ощущению спокойствия и снижению стресса, помогая регулировать уровни дофамина и серотонина в мозге.

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