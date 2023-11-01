Этот продукт действительно низкокалорийный, но и питательный.

Яйца - один из самых низкокалорийных источников белка. Также в них содержатся полезные жиры и другие необходимые питательные вещества, которые могут помочь улучшить общее состояние здоровья. Дипломированный и спортивный диетолог Дестини Муди рассказала, может ли употребление яиц помочь похудеть, пишет Eatthis.com.

"Яйца содержат необходимые питательные вещества, в том числе витамины, минералы и антиоксиданты, которые являются жизненно важными частями полноценного рациона. Кроме того, они низкокалорийны, но богаты питательными веществами, что делает их отличным дополнением к плану питания, ориентированному на потерю веса", - говорится в публикации.

Диетолог назвала пять причин, по которым стоит употреблять яйца, если вы хотите похудеть:

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яйца насыщают и ускоряют обмен веществ (белок насыщает и ускоряет метаболизм, помогая сбросить лишние килограммы);

яйца - универсальный продукт (их можно включать в рацион несколькими способами: делать омлет, обжаривать или варить и добавлять в салаты);

яйца легко готовить (их готовят быстро и просто);

яйца богаты питательными веществами (они содержат витамины, минералы и другие необходимые питательные вещества, в которых нуждается ваш организм);

яйца являются высококачественным источником белка (если вашей целью является потеря веса, продукты с высоким содержанием белка станут вашим новым лучшим другом).

Как подытожила диетолог, яйца являются отличным дополнением к любой здоровой диете и режиму похудения.

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