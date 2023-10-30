Дожить до 100 лет - непростая задача для большинства, но некоторым удается, и вовсе не случайно. 97-летняя фитнес-эксперт поделилась "секретом здоровой и молодой жизни" с британским изданием The Telegraph.
Элейн ЛаЛанн вместе со своим ныне покойным мужем Джеком произвела революцию в современном фитнесе в 50-х и 60-х годах. Она серьезно настроена разменять 100 лет жизни, что не удалось, к сожалению, ее мужу – он умер в 2011 году в возрасте 96 лет.
"Люди спрашивают меня о секрете жить здоровой и молодой жизнью в свои 90 с лишним лет. Мой ответ прост: упражнения — король. Питание - королева. Соедините их вместе, и вы получите Королевство", – рассказала женщина.
Также она дала 14 конкретных советов для тех, кто хочет жить не просто долго, но и быть здоровым.
1. Если вы не двигаетесь, вы стареете
По словам г-жи ЛаЛанн, вы "ускоряете" процесс старения, когда прекращаете двигаться. Поэтому упражнения и достаточное потребление белка являются обязательными.
2. Комбинируйте свои упражнения
От растяжек до игры в гольф, от уборки дома до подъема гантелей – вы должны стремиться выполнять упражнения для укрепления мышц и аэробную активность по 20 минут каждый день.
3. Держите талию аккуратной
Чем меньше жира вы носите с собой, тем больше у вас энергии. "Каждый фунт лишнего веса без необходимости нагружает сердце", - добавила эксперт.
4. Не скучайте.
Она также рекомендовала всегда иметь чем заняться, кого любить и чего ждать. "Люди умирают не от старости, они умирают от ненужности и бездействия", — сказала Элейн.
5. Ешьте продукты в их естественном состоянии
Эксперт по фитнесу подчеркнула важность употребления свежих фруктов и овощей, избегая обработанных пищевых продуктов "насколько это возможно".
6. Не сидите на диете
Хотя модные диеты приходят и уходят, основа физической формы "остается постоянной". "Ешьте правильно, чтобы не ошибиться", — сказала Элейн.
7. Думайте молодо
Когда Элейн было 27 лет, и она начала заниматься спортом, она думала, что уже стара. И сейчас в свои 97 она сказала, что чувствует себя молодой.
8. Думайте позитивно
Чтобы отпраздновать свое 60-летие, ее муж доплыл до бывшей американской тюрьмы на острове Алькатрас в наручниках, буксируя 1000-фунтовую лодку. Позже он рассказал, что во время заплыва был уверен в успехе и "видел" себя на берегу.
9. Терпение дает результат
Эксперт по фитнесу объяснила, что терпение, время и неустанность могут способствовать долгой жизни.
10. Время от времени балуйте себя
Элейн посоветовала относиться к своему здоровью как к банковскому счету. Она сказала: "Вы должны заработать право время от времени наслаждаться коктейлем или десертом".
Пока вы наслаждаетесь всем в меру, вы можете оставаться здоровыми.
11. Не пренебрегайте сном
97-летняя женщина объяснила, что важно отдыхать и хорошо спать, даже если вы чувствуете, что у вас много энергии.
12. Окружите себя молодыми людьми
Элейн объяснила, что, когда друзья ее мужа скончались, Джек сказал, что пришло время найти более молодых друзей. "Так что я думаю молодо и веду себя молодо", – добавила она.
13. Не тратьте время на сожаления
Эксперт по фитнесу порекомендовал вам сосредоточиться на "хороших" решениях, которые вы приняли, а не на плохих.
14. Ваше тело - самая ценная вещь
Она добавила, что вы "приоритет". "Из 1440 минут дня разве не разумно инвестировать 8 минут в себя?" - спросила Элейн.
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