Когда-то эта женщина была одним из "революционеров" в области фитнеса в Британии.

Дожить до 100 лет - непростая задача для большинства, но некоторым удается, и вовсе не случайно. 97-летняя фитнес-эксперт поделилась "секретом здоровой и молодой жизни" с британским изданием The Telegraph.

Элейн ЛаЛанн вместе со своим ныне покойным мужем Джеком произвела революцию в современном фитнесе в 50-х и 60-х годах. Она серьезно настроена разменять 100 лет жизни, что не удалось, к сожалению, ее мужу – он умер в 2011 году в возрасте 96 лет.

"Люди спрашивают меня о секрете жить здоровой и молодой жизнью в свои 90 с лишним лет. Мой ответ прост: упражнения — король. Питание - королева. Соедините их вместе, и вы получите Королевство", – рассказала женщина.

Также она дала 14 конкретных советов для тех, кто хочет жить не просто долго, но и быть здоровым.

1. Если вы не двигаетесь, вы стареете

По словам г-жи ЛаЛанн, вы "ускоряете" процесс старения, когда прекращаете двигаться. Поэтому упражнения и достаточное потребление белка являются обязательными.

2. Комбинируйте свои упражнения

От растяжек до игры в гольф, от уборки дома до подъема гантелей – вы должны стремиться выполнять упражнения для укрепления мышц и аэробную активность по 20 минут каждый день.

3. Держите талию аккуратной

Чем меньше жира вы носите с собой, тем больше у вас энергии. "Каждый фунт лишнего веса без необходимости нагружает сердце", - добавила эксперт.

4. Не скучайте.

Она также рекомендовала всегда иметь чем заняться, кого любить и чего ждать. "Люди умирают не от старости, они умирают от ненужности и бездействия", — сказала Элейн.

5. Ешьте продукты в их естественном состоянии

Эксперт по фитнесу подчеркнула важность употребления свежих фруктов и овощей, избегая обработанных пищевых продуктов "насколько это возможно".

6. Не сидите на диете

Хотя модные диеты приходят и уходят, основа физической формы "остается постоянной". "Ешьте правильно, чтобы не ошибиться", — сказала Элейн.

7. Думайте молодо

Когда Элейн было 27 лет, и она начала заниматься спортом, она думала, что уже стара. И сейчас в свои 97 она сказала, что чувствует себя молодой.

8. Думайте позитивно

Чтобы отпраздновать свое 60-летие, ее муж доплыл до бывшей американской тюрьмы на острове Алькатрас в наручниках, буксируя 1000-фунтовую лодку. Позже он рассказал, что во время заплыва был уверен в успехе и "видел" себя на берегу.

9. Терпение дает результат

Эксперт по фитнесу объяснила, что терпение, время и неустанность могут способствовать долгой жизни.

10. Время от времени балуйте себя

Элейн посоветовала относиться к своему здоровью как к банковскому счету. Она сказала: "Вы должны заработать право время от времени наслаждаться коктейлем или десертом".

Пока вы наслаждаетесь всем в меру, вы можете оставаться здоровыми.

11. Не пренебрегайте сном

97-летняя женщина объяснила, что важно отдыхать и хорошо спать, даже если вы чувствуете, что у вас много энергии.

12. Окружите себя молодыми людьми

Элейн объяснила, что, когда друзья ее мужа скончались, Джек сказал, что пришло время найти более молодых друзей. "Так что я думаю молодо и веду себя молодо", – добавила она.

13. Не тратьте время на сожаления

Эксперт по фитнесу порекомендовал вам сосредоточиться на "хороших" решениях, которые вы приняли, а не на плохих.

14. Ваше тело - самая ценная вещь

Она добавила, что вы "приоритет". "Из 1440 минут дня разве не разумно инвестировать 8 минут в себя?" - спросила Элейн.

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