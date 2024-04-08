Если вы искали домашнее средство для роста волос, попробуйте морковные маски для волос.

Морковь может сделать ваши волосы сильными, блестящими и гладкими. Корнеплод содержит витамины А, В6, В1, В3, В2, К и С, а также клетчатку, калий, железо, цинк, фосфор, бета-каротин и антиоксиданты, которые способны улучшить общее самочувствие и здоровье кожи.

Издание Health shots пишет, что согласно исследованию, опубликованному в 2012 году в Journal of Food Science and Technology, морковь также содержит такие элементы, как биотин, который способствует развитию волос.

Помогает бороться с выпадением волос

Витамин А - это вещество, содержащееся в моркови, которое может помочь улучшить состояние кожи головы и бороться с выпадением волос. Исследование, опубликованное в журнале Clinical Case Reports, показало, что дефицит витамина А может сделать ваши волосы сухими и тонкими. Таким образом, включение моркови в свой уход за волосами может помочь в борьбе с выпадением волос.

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Способствует росту волос

"Основные питательные вещества, способствующие росту волос, содержащиеся в моркови, такие как биотин и витамин А, способствуют выработке кератина. Морковь также содержит витамины С и Е, которые являются мощными антиоксидантами и помогают поддерживать прочность волосяного стержня. Кроме того, эти витамины усиливают кровоток, что способствует лучшему усвоению питательных веществ. Поэтому, если вы включите морковь в свой ежедневный уход за волосами, то через несколько месяцев сможете гарантировать себе длинные и густые волосы", - рассказал дерматолог доктор Д. М. Махаджан.

Предотвращает инфекции кожи головы

Морковное масло отлично борется с бактериями и грибками, поскольку содержит каротол, ликопин, кофейную кислоту, полиацетилены и антоцианы. Исследования, опубликованные в журнале Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, показывают, что морковь содержит биоактивный полиацетилен типа фалькаринола, который обладает мощными антибактериальными, противогрибковыми, противовоспалительными и противораковыми свойствами. Эти растительные компоненты могут существенно ограничивать деятельность микроорганизмов, а значит, предотвращать рост стригущего лишая, фолликулита и акне на коже головы.

Предотвращает появление перхоти

Морковь и масло семян моркови обладают противовоспалительными свойствами, которые помогают бороться с симптомами перхоти. Ее противогрибковые свойства, в основном обусловленные наличием каротола и антоцианов, подавляют рост Malassezia globosa, грибка, вызывающего перхоть на коже головы.

Предотвращает преждевременную седину

Преждевременное поседение волос и их выпадение обычно вызваны окислительным стрессом. Морковь и ее масло считаются суперпродуктами для волос благодаря содержанию антиоксидантов. Бета-каротин, витамины Е и С, кофейная кислота, флавоноиды и антоцианы - все они уничтожают реактивные формы кислорода и минимизируют окислительный стресс для волос, согласно исследованию, опубликованному в журнале Research Gate.

Как использовать морковь для роста волос

Есть эффективных и простых морковных масок для роста волос.

Маска для волос из моркови, оливкового масла, лука и лимона

Ингредиенты:

1 морковь;

2 столовые ложки оливкового масла;

1 луковица;

2 столовые ложки лимонного сока.

Как приготовить

Нарежьте лук и морковь мелкими кубиками и измельчите их в кухонном комбайне. Добавьте в эту пасту по две чайные ложки лимонного сока и оливкового масла. После нанесения оставьте маску для волос на 15 минут, после чего смойте.

Маска для волос из моркови, меда и авокадо

Ингредиенты:

2 моркови;

½ авокадо;

2 столовые ложки меда.

Как приготовить

Нарежьте две моркови на мелкие кусочки и половину авокадо. Смешайте их в пасту. Добавьте две столовые ложки меда и перемешайте до получения гладкой консистенции. Нанесите пасту на кожу головы и волосы и втирайте в течение 30 минут, после чего смойте.

Маска для волос с морковью и кокосовым маслом

Ингредиенты:

1 морковь;

2 столовые ложки кокосового масла.

Как приготовить

Нарежьте морковь на мелкие кусочки и смешайте их в кухонном комбайне. Добавьте две чайные ложки кокосового масла и сделайте густую пасту. Нанесите эту маску на кожу головы и волосы и оставьте на 20 минут.

Маска для волос из моркови, папайи и йогурта

Ингредиенты:

2 моркови;

4-5 кусочков спелой папайи;

2 столовые ложки йогурта.

Как приготовить

Нарежьте две моркови на кусочки. В кухонном комбайне смешайте кусочки моркови, 4-5 кусочков спелой папайи и две столовые ложки йогурта до получения однородной массы. Нанесите маску на кожу головы и волосы, оставьте на полчаса.

Маска для волос из моркови, банана и йогурта

Ингредиенты:

1 морковь;

2 столовые ложки йогурта;

1 банан.

Как приготовить

Нарежьте морковь и бананы на мелкие кусочки. В кухонном комбайне смешайте их с двумя столовыми ложками йогурта. Нанесите эту маску на всю голову, накройте шапочкой для душа и оставьте на полчаса.

Ранее УНИАН писал, что врач назвал продукты, из-за которых выпадают волосы.

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