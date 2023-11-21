Рассказываем, нужно ли чистить морковь при варке, перед ней или для использования в сыром виде.

Морковь - один из самых бюджетных, универсальных и понятных каждой хозяйке овощей. Ее можно есть в сыром виде, жарить или варить, но мало кто знает, можно ли есть морковь в кожуре, даже если она тщательно вымыта, или лучше все-таки почистить корнеплод.

Нужно ли чистить морковь перед варкой, жаркой или без термической обработки

Для того чтобы понять, нужно ли чистить мытую морковь или обычную из супермаркета (да-да, с привлекательными комьями грязи), важно знать о свойствах кожуры этого корнеплода.

Шкурка моркови очень тонкая, ее можно есть без проблем, но важно избавить от загрязнений. Главный момент - дилемма о том, можно ли почистить морковь перед варкой, жаркой или для нарезки в сыром виде, зависит только от ваших личных предпочтений.

Видео дня

Если вы поклонник очищенной моркови, но переживаете о том, что такой метод лишает вас полезных веществ - успокойтесь. Кожура содержит в себе небольшой процент витаминов, большая их часть все равно остается в самом корнеплоде. Можете смело употреблять морковь, не удаляя шкурку, но тогда вам придется ее помыть под проточной водой несколько раз с использованием губки - если пропустите хоть один миллиметр грязи, то вредные бактерии и даже яйца глистов попадут к вам в организм.

Вас также могут заинтересовать новости: