В США из-за коронавируса подскочили продажи бункеров на случай конца света

Частные бункеры размещены на месте бывшей военной базы.

Эпидемия коронавируса оживила продажи бункеров в США, построенных для тех, кто боится конца света. Люди отдают деньги за подземные хранилища, «пока еще не поздно».

Как пишет Daily Star, калифорнийская компания Vivos строит и обустраивает подземные хранилища, чтобы они могли выдержать стихийные бедствия и катастрофы. Основатель фирмы Роберт Вичино сказал изданию, что с начала распространения COVID-19 наблюдается «скачок» в продажах его бункеров. Сейчас новый вирус заразил 100 тысяч людей по всему миру и убил 3,3 тысячи. Однако, вспышка пока не переросла в пандемию.

«Всплеск в продажах был экспоненциальный. Люди просыпаются и начинают понимать, что нужно готовиться, пока не поздно», - сказал Вичино.

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Его компания построила сеть частных бункеров в Южной Дакоте. Чтобы взять такой в лизинг, нужно оплатить 35 тысяч долларов, а потом еще платить по тысячи долларов ежегодно. Всего бункеров 575. В каждом из них достаточно места, чтобы разместить 10-24 людей.

Бункеры построены на месте бывшей военной базы «Блэк Хиллс». Каждый из них может пережить удар от взрыва мощностью 500 тысяч фунтов. Бункеры обставлены мебелью для "комфортной жизни после конца света".