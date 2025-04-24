Порой у каждого из нас бывают моменты, когда мы чувствуем себя истощенными, но надо стараться идти вперед.

Пожалуй, каждый из нас на каком-то этапе жизни чувствовал себя бессильным перед лицом обстоятельств и считал, что не способен на изменения. Но когда такой подход к жизни укореняется, вы можете перенять на себя "ментальность жертвы".

Как объясняет в материале для Forbes американский психолог Марк Треверс, люди с таким мышлением часто видят себя как жертву и позволяют этому определять, кем они являются. Исследование, опубликованное в 2020 году в журнале "Личность и индивидуальные различия", утверждает, что восприятие себя как жертвы часто является устойчивой чертой личности. Такое мышление часто появляется в детстве и продолжает влиять на то, как люди думают, чувствуют и ведут себя, когда им кажется, что их обидели.

Такие люди, как правило, чувствуют боль сильнее и дольше. Они также чаще стремятся отомстить, чем простить. Но при этом они не могут не избегать тех, кто причинил им боль, ведь хотят признания своих страданий.

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Вот четыре типичные ловушки, которые указывают на то, что вы застряли в "мышлении жертвы".

1. Ловушка "Это не моя вина"

Вы, вероятно, встречали кого-то, кто постоянно жалуется на трудности, но отказывается от любых практических советов. Негатив, который излучают такие люди, затягивает вас, оставляя истощенными и разочарованными. Чувствовали ли вы себя так же?

Действительно, иногда влиять на ситуацию могут внешние факторы: воспитание, сложные обстоятельства или невезение. Но иногда стоит спросить, есть ли какая-то часть этой ситуации, которую вы можете взять под свой контроль.

Часто люди, которые постоянно говорят о безысходности, имеют образ мышления, который коренится в так называемой "выученной бесправии". Прошлые разочарования заставляют вас верить в то, что попытки что-то изменить бесполезны. Да, брать на себя ответственность страшно, ведь всегда есть риск неудачи. Однако если вы не будете действовать, а будете продолжать искать виновных, это лишь гарантирует, что изменений к лучшему не будет, объясняет Треверс.

2. Ловушка "Ты не знаешь, через что я прошел"

Знакома ли вам ситуация, когда вы пытаетесь кому-то помочь, но слышите: "Но ты не понимаешь, через что я прошел". По словам Треверса, когда более человека становится чем-то большим, чем просто ощущением, травма может перепутаться с его чувством собственного достоинства. Тогда человек застревает в петле вопросов "Почему я?", но так и не доходит до ответа "Что теперь?".

В 2019 году в Journal of Adolescence было опубликовано исследование, которое показало, что люди в состоянии диффузной идентичности (те, кто все еще исследует или не имеет стабильного ощущения себя) больше всего борются с переживанием травмы. Эти люди остаются в кризисе идентичности – постоянно ищут, но никогда не соглашаются на целостное самоописание. Они часто погружаются в размышления, зацикливаясь на своей боли, но не делая шагов к исцелению.

Это усиливает ментальность жертвы, оставляя человека эмоционально парализованным и неспособным двигаться вперед. Но можно преодолеть эту ловушку, утверждает психолог. Один из способов – перейти от нарратива "Это случилось со мной" к "Это часть моего путешествия, но оно не контролирует меня". Кроме того, можете вести дневник, где будете излагать свой опыт – но стоит отмечать, чему вы научились из него или какой была ваша реакция.

3. Ловушка "Жизнь несправедлива"

Мы живем в эпоху нарастающих политических, социальных и климатических кризисов. Иногда у каждого из нас бывают моменты, когда мы чувствуем себя истощенными и бессильными, ведь нам кажется, что значимые изменения – вне нашего контроля. Однако зацикленность на жизненной несправедливости может закрыть нам глаза на потенциальные решения, акцентирует Треверс.

"Ключевую роль здесь играет предвзятость подтверждения. Когда мы верим, что жизнь несправедлива, мы бессознательно ищем доказательства в поддержку этой веры, не замечая при этом позитивных возможностей", – пишет он.

Примечательно, что даже читая медиа, люди тратят больше времени на статьи, которые поддерживают их уже существующие взгляды. Если человек считает тему важной для себя, он с большей вероятностью будет избегать противоположных взглядов и читать только то, что совпадает с его позицией.

Специалист советует сместить фокус со справедливости на устойчивость. Да, жизнь не всегда справедлива, однако у вас достаточно сил, чтобы преодолевать взлеты и падения. Практикуйте благодарность, празднуйте даже самые маленькие свои победы, и тогда вы научите свой мозг замечать возможности, а не видеть одни лишь препятствия.

4. Ловушка "Поиск сочувствия вместо решений"

Иногда люди бессознательно ищут одобрения через свою борьбу. Они предпочитают эмоциональную поддержку, а не ощутимые изменения. И иногда такое мышление может укореняться, а порой даже становится центральным в идентичности человека,

Исследование 2019 года, опубликованное в International Review of Victimology, утверждает, что молодые люди редко открыто заявляют: "Я – жертва". Их ощущение виктимности формируется под влиянием того, как они воспринимают себя, как другие относятся к ним, верят ли люди в их историю или осуждают.

"Даже когда вред неоспорим, жертвы часто сталкиваются с пристальным вниманием. Можно ли было избежать ситуации? Или их прошлое (например, употребление наркотиков, конфликты) делает их "заслуживающими" трудностей? Общество цепляется за подсознательное убеждение, что "плохие вещи случаются с плохими людьми", заставляя жертв оправдывать свою боль – или переосмысливать весь свой нарратив, чтобы их воспринимали и как пострадавших, и как хороших", – объясняет Марк Треверс.

По его словам, такое давление со стороны общества приводит к тому, что некоторые люди начинают искать сочувствия, а не решения определенной проблемы.

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