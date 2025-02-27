Врать себе даже более опасно, чем врать людям вокруг.

Ложь может быть вредной, нарушая доверие и отношения с другими людьми, которые легко потерять и трудно обрести. Но самообман может быть даже более разрушительным, пишет Parade, ссылаясь на мнение психологов.

Итак, вот 8 видов лжи самому себе, которых стоит избегать:

1. "Я буду счастлив, когда достигну..."

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Иметь определенную цель - это хорошо. Плохо, если вы ставите свое счастье в зависимость от ее достижения. Вас может ожидать разочарование, когда вы получите желаемое и не почувствуете счастья.

"Когда счастье всегда зависит от "грядущего", оно становится неуловимым. Такое мышление может привести к хроническому неудовлетворению, когда даже значительные этапы не приносят удовлетворения", - говорит доктор Джоэл. Фрэнк, психолог Duality Psychological Services.

2. "Я единственный, кто..."

Доктор философии и дипломированный психолог Крейг Кейн называет "коварным" способ мышления, когда кто-то считает себя в чем-то уникальным, особенно в своих проблемах.

"Эта ложь является одной из самых вредных, поскольку она создает стыд и изоляцию. Работая с многочисленными клиентами в течение многих лет, я могу заверить вас, что никто не является таким уникальным", - сказал он.

3. "Если бы они только знали..."

Доктор Кейн говорит, что это продолжение лжи № 2. Убеждение, что свои "уникальные" проблемы надо скрывать от других, часто приводит к проблемам в отношениях с другими людьми. Ведь отношения тем крепче, чем более открытыми вы являетесь со своими близкими.

4 "Я не заслуживаю ни любви, ни счастья".

Доктор Фрэнк говорит, что люди с низкой самооценкой обычно имеют это мнение.

"Это убеждение подрывает отношения и заботу о себе, потому что люди начинают саботировать возможности любви или самореализации, считая, что они недостойны. Со временем такое мышление может усилить одиночество, увековечить циклы нездоровых отношений и помешать эмоциональному благополучию", - объясняет он.

5 "Никто не понимает, через что я прохожу".

По мнению доктора Кейна, это утверждение является одним из самых вредных видов лжи самому себе.

"Одна из основных потребностей нашей жизни - быть понятыми. Когда мы лжем и говорим себе, что нас никто не понимает, мы мешаем себе получить одну из вещей, которые нам больше всего нужны", - говорит он.

По его словам, навязывание себе ощущение экзистенциальной изолированности может развить депрессию и тревожность.

6. "Если я проигнорирую это, оно исчезнет".

Соблазнительно попытаться отказаться от проблем и боли. Однако жизнь - это долгая игра.

"Избегание может дать кратковременное облегчение, но часто приводит к большим проблемам в будущем - будь то нерешенный конфликт, проблемы с психическим здоровьем или финансовые проблемы", - объясняет доктор Лира де ла Роса.

7 "Я делаю все, что могу".

Бывают случаи, когда это абсолютная правда, и очень важно проявить сострадание к самому себе. Однако суровая правда заключается в том, что иногда это ложь, и честная саморефлексия может помочь вам отличить их. А затем найти способ решения проблемы без самоуспокоения.

8) "Для этого я слишком стар / уже слишком поздно".

"Веря в то, что уже слишком поздно менять карьеру, заниматься хобби или улучшать отношения, люди остаются в страхе", - говорит доктор Лира де ла Роса.

На самом деле для большинства вещей никогда не бывает слишком поздно.

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