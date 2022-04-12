Хорошая новость о задержании кума Путина спровоцировала настоящий парад мемов в соцсетях.

Служба безопасности Украины поймала народного депутата, кума Путина Виктора Медведчука. Пока вся страна затаила дыхание в ожидании деталей спецоперации, соцсети пестрят мемами.

УНИАН собрал для вас самые интересные реакции пользователей.

Креативности украинцев нет предела. Пользователи, вдохновленные хорошими новостями о задержании одиозного кума Путина, создали сотни мемов, шутя про внешний вид Медведчука.

Некоторые украинцы пофантазировали, как Медведчук будет просить кума Путина о помощи, сообщая, что попал в плен. Да и про самого Путина не забыли.

Аудитория также вспомнила дело Стуса. Мем активно распространяют во всех соцсетях.

Особенно популярными стали мемы со вчерашними коллегами Медведчука и военно-политическим руководством Украины.

Пользователи сети заметили, что задержанный Медведчук напоминает одного из пленных оккупантов - Чмоню. Кстати, он также стал героем мемов.

Крайне комично пойманный Медведчук выглядит рядом со вчерашними друзьями - диктаторами Лукашенко и Путиным. Впрочем, вас точно повеселят другие мемы с еще действующим нардепом.

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