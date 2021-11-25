Медведь арабского шейха Хумайда Абдуллы Альбукаиша оторвал дверь его роскошного итальянского автомобиля Lamborghini Huracan Performante стоимостью примерно 274 тысячи долларов.
Видео инцидента Альбукаиш показал в своем Instagram.
"Без комментариев", – подписал он видео.
На записи шейх сидит на водительском сидении оранжевого спорткара и протягивает яблоко зверю. Медведь подходит к авто со стороны пассажирского сидения и встает лапами на дверь. В какой-то момент она ломается и падает под весом животного. Медведь пугается и прыгает в сторону, а шейх смеется.
Читайте такжеКрокодил 70 лет прожил с монахами и стал вегетарианцемИзвестно, что медведь живет в домашнем зоопарке шейха вместе с тиграми, львами, гиенами и другими животными.
Хумайд Абдулла Альбукаиш инвестор и коллекционер суперкаров из Дубая.
Ранее сообщалось, как на Аляске объявили победителя традиционной "Недели толстых медведей". Национальный парк и заповедник Катмай проводит конкурс каждую осень с 2014 года.
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