Такой спорткар стоит более четверти миллиона долларов.

Медведь арабского шейха Хумайда Абдуллы Альбукаиша оторвал дверь его роскошного итальянского автомобиля Lamborghini Huracan Performante стоимостью примерно 274 тысячи долларов.

Видео инцидента Альбукаиш показал в своем Instagram.

"Без комментариев", – подписал он видео.

На записи шейх сидит на водительском сидении оранжевого спорткара и протягивает яблоко зверю. Медведь подходит к авто со стороны пассажирского сидения и встает лапами на дверь. В какой-то момент она ломается и падает под весом животного. Медведь пугается и прыгает в сторону, а шейх смеется.

Читайте такжеКрокодил 70 лет прожил с монахами и стал вегетарианцемИзвестно, что медведь живет в домашнем зоопарке шейха вместе с тиграми, львами, гиенами и другими животными.

Хумайд Абдулла Альбукаиш инвестор и коллекционер суперкаров из Дубая.

Ранее сообщалось, как на Аляске объявили победителя традиционной "Недели толстых медведей". Национальный парк и заповедник Катмай проводит конкурс каждую осень с 2014 года.

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Автор: Катерина Шварц