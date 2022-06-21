Политик попросил аграриев "ничего не выбрасывать".

Александр Лукашенко решил усадить собаку на стол, за которым обедал с белорусскими аграриями.

Неловкая ситуация произошла во время рабочей поездки Лукашенко в область. Правда, неловкой ее сочли только некоторые из присутствующих.

Ряд чиновников уселись рядом с местными фермерами. Обед был довольно питательный: салат, огурцы, мясо. По правую руку Лукашенко усадил белую собаку. Животное, в свою очередь, подмяло под задницу несколько блюд.

"Еще картошки белорусской", - предложил диктатор.

Затем политик попросил аграриев "ничего не выбрасывать".

Никто из окружающих не решился сделать диктатору замечание.

Как писал УНИАН, ранее Лукашенко стал героем мемов после встречи с президентом страны-агрессора. Пользователи сети "переместили" белорусского диктатора в различные ситуации и сопроводили видео его же словами со встречи с Путиным: "А я сейчас вам покажу, откуда на Белорусь готовилось нападение".

Ранее самопровозглашенный президент республики посетил Вторую детскую городскую больницу Минска и во время общения с ребенком назвал себя "глюкозой для взрослых".

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