Изюминкой такого блюда является соус из сливочного масла.

Лосось является очень универсальным белком, который прекрасно подходит в суши, салатах и любом другом блюде. Поэтому если в вашем холодильнике есть лосось, но вы не знаете, что с ним сделать, есть замечательный рецепт, который обожает американский актер Ричард Гир, пишет Parade.

Изюминкой этого рецепта является приготовление коричневого соуса из сливочного масла.

Как приготовить лосось по любимому рецепту Ричарда Гира?

Рецепт любимого блюда Ричарда Гира состоит из жареного шотландского лосося со спагетти с кабачками и пюре из сладкого лука. Его предоставил шеф-повар филадельфийского ресторана The Dandelion Джо Моннич для издания People.

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Ингредиенты для блюда

спагетти из двух патиссонов;

2 пучка свежего тимьяна;

11 лавровых листьев;

оливковое масло на ваш вкус;

соль по вашему вкусу;

перец по вашему вкусу;

¼ кусочка сливочного масла, плюс 2 ст.л.;

4 стакана нарезанного лука;

сахар по вашему вкусу;

2 филе лосося без костей и кожи.

Ингредиенты для соуса

оливковое масло по вашему вкусу;

6 луковиц, тонко нарезанных;

3 зубчика чеснока, натертые на терке;

2 ст.л. золотистого изюма;

2 ст.л. каперсов;

1 лавровый лист;

4 веточки свежего тимьяна, измельченные;

черный перец по вашему вкусу;

соль по вашему вкусу;

60 г белого винного уксуса;

60 г лимонного сока;

200 г несоленого сливочного масла;

петрушка на ваш вкус;

шалфей по вашему вкусу.

Способ приготовления

Для того, чтобы приготовить спагетти из патиссонов, разрежьте их пополам и приправьте каждую сторону солью, перцем и оливковым маслом. Запекайте их в духовке лицевой стороной вниз на подушке из тимьяна и лавровых листьев около 25 минут.

Затем ложкой выньте семена, вилкой разрежьте патиссоны и отложите их в сторону.

"Тушим лук в большой кастрюле с растопленным сливочным маслом, добавляем тимьян, соль, щепотку сахара и лавровый лист. Варите в течение часа на медленном огне, извлеките лук и превратите его в пюре в кухонном комбайне или блендере", - отмечают в материале.

После чего готовим лосось. Обжарьте филе на сковороде на сильном огне, пока оно не подрумянится снаружи. Затем нужно приготовить настоящую изюминку, а именно коричневый сливочный соус.

Для этого нужно обжарить лук-шалот и чеснок на оливковом масле на медленном огне, добавить изюм, каперсы, уксус и лимонный сок.

В другой кастрюле растопите сливочное масло до коричневого цвета, а затем добавьте его к остальным ингредиентам соуса. Сверху добавьте измельченную петрушку и шалфей. После чего добавьте сливочное масло, соль и перец к кабачкам со спагетти и выложите эту смесь вместе с луковым пюре на тарелку, а сверху положите лосось. В конце полейте сверху коричневым сливочным соусом.

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