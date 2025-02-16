Лосось поддерживает здоровье сердца, снимает воспаление и даже улучшает работу мозга.

Блогер Кристина Питтман показала свой "суперпростой" трюк с лососем, который избавляет от проблемы с его трудно снимающейся кожей, пишет журнал Parade.

"Лосось - один из самых полезных белков. Богатый омега-3 жирными кислотами, он поддерживает здоровье сердца, снимает воспаление и даже улучшает работу мозга. Он также является отличным источником высококачественного белка, витаминов группы В и антиоксидантов", - говорится в статье.

Блогер посоветовала жарить лосося кожей вверх. "Получите хрустящую кожу и сочное мясо лосося, жаря лосося вверх дном".

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"Жарка - отличный способ приготовить рыбу. Это не займет много времени, и метод высокой температуры помогает подрумянить внешнюю часть филе, сохраняя нежность внутренней части. При жарке лосося некоторые люди готовят его кожей вниз или жарят филе лосося без кожи. Однако, если вы "перевернете сценарий" и будете готовить лосося кожей вверх, кожа будет действовать как барьер между высоким огнем и рыбой, сохраняя филе влажным и нежным, а кожу - красивой и хрустящей", - пишет журнал.

Чтобы приготовить лосося этим способом, сначала положите рыбу кожей вниз на противень. Сбрызните мякоть лосося оливковым маслом, затем приправьте солью, перцем и любыми другими приправами по вашему вкусу. Классическими являются чесночный и луковый порошок, но вы также можете использовать копченую паприку, тмин или порошок карри

После того, как вы закончите приправлять, переверните лосося кожей вверх. Сбрызните кожу оливковым маслом и посыпьте солью. Не добавляйте никаких других приправ, потому что они могут пригореть.

Закончив с подготовкой, отправляйте рыбу на сковороду и жарьте, пока кожа не станет хрустящей.

Напомним, ранее УНИАН писал, что яичница получится "идеальной", если добавить 1 ингредиент вместо масла.

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