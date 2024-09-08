В списке есть отсутствие эмпатии и пассивная агрессия.

Распознать в своем партнере признаки скрытого нарцисса может быть особенно сложно, потому что его манипуляции часто остаются незамеченными, пишет Hack Spirit.

"Ключ кроется в тонкостях. Скрытые нарциссы не выставляют напоказ свою важность, а маскируют ее за фасадом, что затрудняет их идентификацию", - говорится в публикации

9 признаков, что ваш партнер - скрытый нарцисс

Они мастера маскировки. Скрытые нарциссы часто умеют скрывать свое истинное лицо. Они могут не делать грандиозных заявлений, но у них есть сверхъестественная способность заставлять каждый разговор вращаться вокруг них.

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Они постоянно играют роль жертвы. Скрытые нарциссы используют жертвенность, чтобы сосредоточить внимание всех на себе в каждой ситуации.

Отсутствие эмпатии. Исследователи обнаружили, что люди с высоким уровнем скрытого нарциссизма демонстрируют более низкий уровень эмпатии. В отношениях это может означать, что ваш партнер часто игнорирует ваши чувства или не проявляет понимания, когда вы расстроены. Они даже могут заставить вас почувствовать, что вы слишком остро реагируете или слишком чувствительны.

Они вас "травят". Газлайтинг - это форма психологической манипуляции, при которой преступник заставляет жертву усомниться в своей реальности. Это распространенная тактика, используемая скрытыми нарциссами.

Они молчат. Молчание - это форма эмоциональной манипуляции, часто используемая скрытыми нарциссами. Она заключается в игнорировании или отказе от общения с вами в качестве наказания.

Они заставляют вас чувствовать себя незначительными. Вы можете начать чувствовать, что вы недостаточно хороши, что вам нужно сделать больше, быть лучше, чтобы заслужить их любовь или внимание.

Они всегда правы. Быть с тем, кто всегда прав, может быть утомительно. Это может заставить вас чувствовать себя не услышанным, обесцененным, а иногда даже глупым.

Они пассивно-агрессивны. Это может включать в себя небрежные комментарии, косвенную критику или тонкие подколы, все направленные на то, чтобы подорвать вас, не будучи открыто конфронтационными.

Им не хватает искреннего раскаяния. Когда они причиняют вам боль, они могут извиниться, если это служит их цели, но это редко сопровождается искренностью.

Напомним, ранее УНИАН писал, как понять, что друг тайно желает вам провала.

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