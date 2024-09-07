Лучше не распыляться на друзей, которые есть в вашей жизни только тогда, когда все хорошо, отмечают эксперты.

Некоторым людям тяжело понять, как правильно жить в этом мире, с кем стоит общаться, на кого тратить свою энергию, и они пытаются найти ответы в психологии.

Общение с людьми помогает обогатить свой опыт, лучше понять мир, однако некоторые личности могут истощать жизненные силы больше, чем обогащать жизнь, поэтому общение с ними лучше прекращать, говорится на HackSpirit.

По сведениям экспертов, есть 7 типов людей, на которых не стоит тратить энергию, в частности, речь идет о вечных пессимистах. Психологи утверждают, что настроением можно "заразиться", поэтому, если окружить себя пессимистами, то и самим можно начать видеть стакан наполовину пустым.

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Вот еще с кем лучше не общаться, по мнению психологов:

постоянный критик - критика может свидетельствовать о том, что человек неуверен в себе, а страдают из-за этого близкие;

непримиримый пользователь - человек пишет только тогда, когда ему что-то нужно;

магнит драмы - люди, склонные постоянно драматизировать события;

энергетические вампиры - люди, после общения с которыми есть ощущение опустошенности;

друзья, которые есть только в положительные периоды жизни.

Кроме того, эксперты не советуют тратить время на общение с людьми, которые нагнетают у вас чувство вины, поскольку они могут быть искусными манипуляторами.

Интересные новости насчет психологии - что сообщалось

Журналисты ранее выяснили, как распознать женщину, склонную к манипуляциям. По сведениям экспертов, такие женщины могут чрезмерно контролировать близких, хотят, чтобы последнее слово оставалось за ними, и способны заниматься эмоциональным шантажом.

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