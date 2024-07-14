Психологи выделили 11 фраз, которые выдают незрелого человека

В списке есть "Хорошо тебе" и "Что есть, то есть".

Психологи выделили самые распространенные выражения, которые могут выдать незрелость человека, пишет Hackspirit.

11 фраз незрелого человека

"Мне скучно". Некоторые говорят, что скучным людям становится скучно. Или что скучно бывает только лишенным воображения, непродуктивным и незрелым людям. Что не совсем так. Когда вам становится скучно в жизни, это может стать началом изменения всего к лучшему. Мы все можем застрять в рутине, из-за которой жизнь кажется более обыденной, чем она должна быть. Чувство скуки – первый шаг к осознанию этого. Если это просто жалоба, то человек незрелый.

"Если ты этого не сделаешь, я…". Когда люди решают угрожать вам таким образом, они точно не проявляют зрелость или даже сострадание.

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"Это был не я". Люди, которые так говорят, просто не хотят нести за это ответственность, и это не признак зрелости.

"Меня это не беспокоит". Еще одна фраза, которая может свидетельствовать о незрелости человека.

"Я причинил тебе боль, потому что забочусь о тебе". Никто не причиняет людям вреда, потому что о них заботятся. В любви и отношениях вы должны относиться к людям, которых любите, с состраданием.

"Что есть, то есть". Конечно, все зависит от контекста. Вы можете сказать это себе, чтобы попытаться преодолеть плохую или неизбежную ситуацию, и в этом нет ничего незрелого. Но когда вы говорите это кому-то другому, это свидетельствует о вашей незрелости.

"Смирись с этим". Такие фразы не очень сострадательны и не о зрелости человека. Каждому позволено быть эмоциональным в трудные времена. Нет ничего плохого в том, чтобы выражать свои эмоции.

"Мне все равно, что ты думаешь". Более зрелый способ закончить разговор - уважительно согласиться не соглашаться.

"Оставь меня в покое". Мы все, наверное, говорили это в какой-то момент нашей жизни. Но нельзя отрицать, что не существует более зрелого способа сказать кому-то, что вам нужно ваше пространство.

"В любом случае мне не нужна твоя помощь". Это что-то вроде "Хорошо!", "Делай, что хочешь!", "Мне все равно твоя помощь не нужна!". Это, вероятно, не самые эмоционально зрелые выражения.

"Хорошо тебе". Когда вы эмоционально взрослеете, вы учитесь справляться с чувствами ревности, успокаивая себя, ведя дневник или конструктивно обсуждая их с кем-то, кому вы доверяете. Вместо того, чтобы набрасываться на людей, которым хорошо.

Напомним, ранее были названы 8 типов токсичных людей, которые отравляют жизнь.

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