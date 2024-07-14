В списке есть энергетические вампиры и хронические пессимисты.

Специалисты назвали восемь типов токсичных людей, от которых желательно держаться подальше. Это люди, чье присутствие, кажется, скорее омрачает, чем освещает наши дни, пишет HackSpirit.

"Будь то постоянный негатив, манипуляции или просто склонность к драматургии, эти токсичные типы могут существенно помешать нашему счастью и личностному росту. Распознавание этих закономерностей - первый шаг к восстановлению душевного спокойствия и окружению себя позитивом", - говорится в публикации.

8 типов токсичных людей

Постоянный критик. Этот человек умеет придираться ко всему, что вы делаете. Они умаляют ваши достижения и преувеличивают ваши неудачи.

Видео дня

Энергетический вампир. Кажется, что этот человек испытывает бесконечную потребность во внимании и эмоциональной поддержке, из-за чего вы часто чувствуете себя опустошенным и изнуренным после общения.

Ревнивец. Этот человек борется с завистью, часто демонстрируя отсутствие поддержки или даже негодование по поводу ваших успехов. Как будто ваши достижения являются отражением их предполагаемых недостатков, что заставляет их питать дурные чувства вместо того, чтобы праздновать вместе с вами.

Хронический пессимист. Их мрачное мировоззрение может бросить тень на вашу собственную точку зрения, заставляя вас смотреть на жизнь через призму негатива.

Эгоцентрик. Этот человек в первую очередь сосредоточен на себе, часто игнорируя чувства, потребности или точки зрения других.

Сплетник. Сплетни создают порочный круг негатива, порождают недоверие и могут разрушить отношения. Если мы позволим себе втянуться в этот цикл, мы рискуем стать частью токсичности.

"Эксперт" по превосходству. Представьте себе: вы делитесь личным достижением или уникальным опытом, и прежде чем вы успеваете насладиться моментом, кто-то рассказывает свою собственную историю, которая каким-то образом превосходит вашу. Их постоянная потребность затмить других может заставить вас почувствовать, что вы участвуете в вечном соревновании, оставляя мало места для подлинной связи или взаимной поддержки.

Эмоциональный манипулятор. Эти люди используют ряд тактик, чтобы контролировать и манипулировать вашими чувствами ради собственной выгоды. Они могут быть очень обаятельными и убедительными, поэтому их манипулятивное поведение трудно распознать. Эмоциональные манипуляторы могут искажать факты, играть роль жертвы или заставлять вас делать то, что они хотят.

Напомним, ранее УНИАН назвал 5 признаков токсичных родителей, которые портят жизнь детям.

Вас также могут заинтересовать новости: