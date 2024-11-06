В отличие от других натуральных подсластителей, кленовый сироп не перебивает вкус кофе.

Нет ничего лучше большой чашки кофе прохладным осенним утром. Его тепло согревает руки, а энергичный аромат жареных зерен и первые глотки пробуждают вас. Издание Parade делится рецпетом кофе с неожиданным ингредиентом - кленовым сиропом.

Чтобы приготовить кофе с кленовым сиропом, вам понадобятся две вещи: ваш кофе и бутылка кленового сиропа. В отличие от других натуральных подсластителей, таких как мед или ягодные сиропы, кленовый сироп не перебивает вкус кофе и на самом деле является дополнением к напитку.

Кленовый сироп добавляет к утреннему кофе даже со льдом тонкой сладости и характерного поджаренного вкуса. Это то, как если бы мы добавили ванили в выпечку. Кленовый сироп подходит для многих видов кофе. Его можно добавить в черный кофе или латте - просто полить напиток кленовым сиропом.

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Как подсластить кофе кленовым сиропом

Начните с приготовления кофе так, как вам нравится. Затем добавьте одну-две чайные ложки кленового сиропа. Этот трюк хорошо работает как для горячего, так и для кофе со льдом, поскольку кленовый сироп является жидким подсластителем, что означает, что он быстро и легко растворяется, в отличие от сахара.

Лучший тип кленового сиропа для кофе

Лучшим выбором является темный или янтарный кленовый сироп класса А, поскольку эти сорта имеют насыщенный вкус и крепкую карамелизированную сладость, которая уравновешивает горечь кофе.

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