Долгожитель посоветовал всем "тренировать ум" и проявлять "умеренность" во всем.

Мужчина по имен Джон Тиннисвуд из английского графства Мерсисайд стал старейшим из ныне живущих мужчин в мире.

Как сообщает Би-би-си, мужчина, которому сейчас 111 лет и 224 дня, считает, что причиной его долголетия стали регулярное потребление британского блюда - рыбы с жареным картофелем и пешие походы в юности.

Тиннисвуд, который живет в доме престарелых, посоветовал всем "тренировать ум" и проявлять "умеренность" во всем.

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Он сказал, что у него нет специальной диеты, а в качестве рецепта долголетия он рекомендует "никогда не перегружать организм", чтобы сохранить здоровье, а также ладить с людьми.

"Люди очень разные, - сказал долгожитель - Мы должны заставить эту разницу работать на нас, иначе потерпим неудачу".

Напомним, предыдущий обладатель звания старейшего мужчины на Земле Хуан Висенте Перес Мора из Венесуэлы умер во вторник в возрасте 114 лет. А самой старой из ныне живущих женщин в мире считает испанка Мария Браньяс Морера, которая недавно отпраздновала свое 117-летие.

Кто самый старый мужчина в мире

Тиннисвуд родился в Саутпорте 26 августа 1912 года. Он встретил свою будущую супругу по имени Болдвен во время Второй мировой войны. Они поженились в 1942 году. А в 1943 году у них родилась дочь Сьюзен. Пара прожила в браке 44 года - до самой смерти Блодвен в 1986 году.

4 апреля ему вручили сертификат Книги рекордов Гиннеса.

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