Первую свою картину мальчик нарисовал в шесть месяцев.

Малыш из Ганы Эйс-Лиам Анкра установил рекорд как самый молодой в мире художник мужского пола. По словам, его матери Шантель Кукуа Эган, все началось случайно, когда сын, которому было шесть месяцев, увидел ее акриловые краски, пишет The Independent.

Она рассказала, что искала способ занять своего сына, пока работала над собственными картинами.

"Я расстелила на полу холст и добавила на него краски, а затем в процессе ползания он размазал все цвета по холсту", - отметила Эган. Видео дня

Тогда и родилась его первая картина под названием "Ползание". При поддержке матери Эйс-Лиам продолжал рисовать и дальше.

Уже в июне прошлого года Эган решила подать заявку на рекорд, однако в ноябре в Книге рекордов Гиннеса ей сообщили, что для того, чтобы побить предыдущий рекорд, ее сын должен выставлять и продавать картины.

В январе она организовала первую выставку своего сына в Музее науки и техники в Аккре (столица Ганы), где было продано 9 из 10 его работ, однако она не назвала цену, за которую удалось продать эти картины.

После чего Книга рекордов Гиннеса подтвердила этот рекорд и на прошлой неделе заявила, что "в возрасте 1 года 152 дней маленький Эйс-Лиам Нана Сэм Анкра из Ганы является самым молодым в мире художником мужского пола".

"Сегодня Эйс-Лиам, которому в июле исполнится 2 года, все еще любит рисовать и охотно сопровождает маму в ее студию, где специально для него выделен уголок. По словам Эган, иногда он рисует только пятиминутными сеансами, возвращаясь к одному и тому же полотну в течение нескольких дней или недель", - добавили в материале.

По словам Эган, установление мирового рекорда не изменило их жизни. Что касается картины "Ползание", то женщина не будет ее продавать, а планирует оставить в семье.

Установление рекордов - последние новости

Как писал УНИАН, ранее компания Илона Маска SpaceX установила рекорд многократного использования ракеты Falcon 9.

"Falcon 9 осуществила первый 21-й запуск и посадку ускорителя и доставила 23 спутника Starlink на низкую околоземную орбиту из Флориды", - отметили в заявлении компании.

Также сообщалось, что 106-летний американец стал самым старым парашютистом мира. Первый свой рекорд он установил в 2020 году, когда ему было 103 года.

"Это была моя мечта [...] Я никогда не думал, что продержусь так долго", - отметил мужчина.

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