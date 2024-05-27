Машина Mitsubishi решает головоломку за 0,3 секунды - столько же времени требуется, чтобы моргнуть.

Робот из Японии установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика за самое быстрое время. Книга рекордов Гиннеса зафиксировала время машины Mitsubishi Electric в 0,305 секунды, побив предыдущий рекорд на 0,075 секунды.

Время робота было более чем в 10 раз быстрее, чем у лучшего человека, который был установлен в июне прошлого года на мероприятии по сборке кубика Рубика в Калифорнии, пишет The Independent.

Американцу корейского происхождения Максу Паку потребовалось всего 3,13 секунды, чтобы собрать вращающийся куб-головоломку 3x3x3 - более чем на треть секунды быстрее, чем следующий по скорости человек.

Время в 0,305 секунды, достигнутое роботом, примерно соответствует тому времени, которое требуется человеку, чтобы моргнуть.

Последний рекорд отражает радикальные достижения, достигнутые в области робототехники за последние годы. В 2009 году мировой рекорд робота по сборке кубика Рубика составил одну минуту и четыре секунды.

Компания Mitsubishi Electric заявила, что добилась этого с помощью "компактных, мощных, чувствительных к сигналам серводвигателей", которые позволили ее роботу повернуть куб на 90 градусов всего за 0,009 секунды.

Основным ограничивающим фактором для установки еще более быстрого времени являются физические свойства самого куба. Первые попытки поначалу были затруднены из-за того, что головоломка застревала и ломалась из-за скорости и силы, прилагаемой роботом.

"Максимально сократить время было сложно, но в то же время это было весело", - рассказал в Книге рекордов Гиннеса инженер Mitsubishi Токуи, руководивший попыткой установления рекорда.

Юджи Йошимура, старший менеджер Mitsubishi Electric, добавил: "С момента создания нашего инженерного центра по производству компонентов в 2016 году мы занимаемся разработкой и производством высокотехнологичных двигателей, силовых полупроводников и сопутствующей продукции. Чтобы продемонстрировать наши технические возможности в создании высокоскоростных и высокоточных обмоток, которые являются ключом к повышению производительности и эффективности двигателей, используемых во многих наших продуктах, наши молодые инженеры добровольно работали над установлением мирового рекорда, в результате чего он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Титул мировых рекордов побудил наших инженеров и дальше развивать свои технические навыки".

Кубик Рубика - что это

С момента своего изобретения венгерским профессором Эрно Рубиком в 1974 году кубик Рубика стал одной из самых всемирно признанных игр в поп-культуре.

Кубик Рубика, проданный более чем полмиллиарда единиц по всему миру, остается популярным во всем мире, причем одним из самых распространенных запросов в Google в последние годы является "Как собрать кубик Рубика".

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