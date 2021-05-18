Фото с футболистом во время одного из матчей уже стало вирусным в соцсетях \ @FootballMemesCo
Китайский миллиардер Хи Шихуа приобрел клуб второго дивизиона страны "Цзибо Куджи" и обязал главного тренера команды включать на все игры в основной состав своего сына, который весит 126 кг.
Фото с футболистом во время одного из матчей уже стало вирусным в соцсетях. Сын миллиардера также стал штатным исполнителем стандартных положений в команде, передает ТСН.
Не удивительно, что с таким подходом к делу "Цзибо Куджи" идет последним в турнирной таблице чемпионата, набрав всего 1 очко. В этих играх команда забила два мяча.
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