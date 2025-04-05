Проросший или имеющий зеленые пятна картофель содержит более высокий уровень натурального токсина.

Картофель может быть полезной и вкусной частью разнообразного рациона. Он содержит множество полезных для здоровья веществ и богат клетчаткой, витаминами и минералами. Однако необходимо следить за внешним видом картофеля, который вы храните, поскольку проросший или имеющий зеленые пятна картофель содержит более высокий уровень натурального токсина, который может вызвать у вас тошноту после употребления, пишет EatingWell.

Сертифицированный диетолог Лорен Харрис-Пинкус объясняет: "Картофель содержит два вида гликоалкалоидов, оба из которых являются натуральными токсинами, называемыми соланином и чаконином, и хотя весь картофель содержит эти гликоалкалоиды, их концентрация выше всего в глазках, зеленой кожуре и образующихся ростках".

Зеленый оттенок на самом деле обусловлен хлорофиллом, который не токсичен, но его зеленый цвет является хорошим признаком того, что концентрация гликоалкалоидов избыточна и что вам следует выбросить картофель.

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По словам Эндрю Столбаха, доктора медицины, токсиколога и врача неотложной помощи, гликоалкалоиды в проросшем картофеле могут вызывать некоторые довольно неприятные симптомы.

"Гликоалкалкоиды вызывают желудочно-кишечные расстройства — спазмы, диарею, тошноту и рвоту", — говорит Столбах. - "Теоретически они приводят к снижению кровяного давления, лихорадке, неврологическим симптомам и даже смерти, но это случается чрезвычайно редко. Большинство людей просто испытают легкое желудочно-кишечное расстройство".

В то же время, согласно исследованию 2024 года, опубликованному в Journal of Experimental and Basic Medical Sciences, было несколько редких случаев смерти после употребления картофеля. Симптомы обычно проявляются в течение нескольких часов, но в некоторых случаях это может занять до дня. Как правило, отравление таким токсичным картофелем можно лечить дома.

Как снизить токсичность

Лучше всего выбросить картофель с зелеными пятнами или проросшими клубнями. Однако вы можете попробовать удалить их и продолжать готовить с остальной частью картофеля, хотя диетологи отмечают, что это не рекомендуется.

"Эти натуральные химикаты не удаляются при жарке, запекании, приготовлении в микроволновке или кипячении", — говорит Столбах. "Обрезка ростков и зеленой кожицы уменьшит, но не исключит воздействие".

Лучше храните картофель в прохладном, темном и хорошо проветриваемом месте, например, в кладовой или шкафу. Избегайте высоких температур и следите за тем, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи , поскольку избыточное воздействие света приводит к образованию соланина, который окрашивает кожуру в зеленый цвет.

Ранее профессиональный садовод рассказала, можно ли сажать картофель, приобретенный в супермаркете.

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