Во время выбора продуктов для обеда или ужина люди часто задумываются, что полезнее - мясо или рыба. Это особенно важно для тех, кто тщательно планирует свой рацион.
Ранее мы рассказывали, в каких продуктах содержится омега 3.
Исследовательский институт Швеции (RISE) изучил этот вопрос и пришел к выводу, что в лососе, сельди, анчоусах и мидии белка больше, чем в курятине, свинине или говядине. Соответствующее исследование вышло в журнале Communications Earth & Environment.
Почему лучше есть рыбу, чем мясо
Чтоб узнать, полезнее ли есть рыбу, чем мясо, RISE исследовал 41 вид продуктов, используя информацию из четырех официальных баз данных Швейцарии, Японии, Канады, а также Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
По словам одного из авторов исследования Элинор Халлстрём, кроме высокого содержания белка, рыба является источником жирных кислот омега-3.
Самыми лучшими являются:
- дикая горбуша и нерка;
- сардины, сельдь и анчоусы;
- мидии и устрицы.
Также морепродукты являются выигрышным вариантом с точки зрения выбросов парниковых газов.
Как пишет EL PAÍS, президент Испанского общества диетологии и пищевых наук (SEDCA) Хесус Роман Мартинес заявлял, что морепродукты содержат белок "очень хорошего качества". Очень важно, что они также включают селен и йод - вещества, которые человек не может вырабатывать самостоятельно и которые ему необходимо потреблять.
В то же время, рыба менее жирная. По словам Эмилио Мартинеса, профессора физиологии в Университете Гранады (UGR) в Испании и члена Института питания и пищевых технологий университета, в этом продукте максимум 12% жира от общего количества по сравнению с 30% - в мясе. Это нивелирует любые сомнения в том, что лучше на диете, мясо или рыба.
Для организма детей советуют выбирать карпа и тилапию, которые богаты витамином D, или атлантическую рыбу-саблю с высоким содержанием омеги-3.
Это ставит точку в обсуждении, можно ли есть рыбу вместо мяса, чтоб получить все необходимые питательные вещества.
Несмотря на пользу рыбы и других морепродуктов с низким содержанием натрия и насыщенных жиров, Халльстрём утверждает, что "мы склонны потреблять меньшее количество, чем рекомендуется".
Испанское Министерство по делам потребителей советует употреблять не менее трех порций рыбы в неделю. Этот продукт менее популярен, поскольку мясо в большинстве случаев дешевле рыбы. Выходом могла бы стать глубокая заморозка морепродуктов в месте их вылова. Это значительно снизило бы затраты.