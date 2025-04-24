Исследовательский институт Швеции тщательно изучил и сравнил эти два вида продуктов.

Во время выбора продуктов для обеда или ужина люди часто задумываются, что полезнее - мясо или рыба. Это особенно важно для тех, кто тщательно планирует свой рацион.

Ранее мы рассказывали, в каких продуктах содержится омега 3.

Исследовательский институт Швеции (RISE) изучил этот вопрос и пришел к выводу, что в лососе, сельди, анчоусах и мидии белка больше, чем в курятине, свинине или говядине. Соответствующее исследование вышло в журнале Communications Earth & Environment.

Видео дня

Почему лучше есть рыбу, чем мясо

Чтоб узнать, полезнее ли есть рыбу, чем мясо, RISE исследовал 41 вид продуктов, используя информацию из четырех официальных баз данных Швейцарии, Японии, Канады, а также Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

По словам одного из авторов исследования Элинор Халлстрём, кроме высокого содержания белка, рыба является источником жирных кислот омега-3.

Самыми лучшими являются:

дикая горбуша и нерка;

сардины, сельдь и анчоусы;

мидии и устрицы.

Также морепродукты являются выигрышным вариантом с точки зрения выбросов парниковых газов.

Как пишет EL PAÍS, президент Испанского общества диетологии и пищевых наук (SEDCA) Хесус Роман Мартинес заявлял, что морепродукты содержат белок "очень хорошего качества". Очень важно, что они также включают селен и йод - вещества, которые человек не может вырабатывать самостоятельно и которые ему необходимо потреблять.

В то же время, рыба менее жирная. По словам Эмилио Мартинеса, профессора физиологии в Университете Гранады (UGR) в Испании и члена Института питания и пищевых технологий университета, в этом продукте максимум 12% жира от общего количества по сравнению с 30% - в мясе. Это нивелирует любые сомнения в том, что лучше на диете, мясо или рыба.

Для организма детей советуют выбирать карпа и тилапию, которые богаты витамином D, или атлантическую рыбу-саблю с высоким содержанием омеги-3.

Это ставит точку в обсуждении, можно ли есть рыбу вместо мяса, чтоб получить все необходимые питательные вещества.

Несмотря на пользу рыбы и других морепродуктов с низким содержанием натрия и насыщенных жиров, Халльстрём утверждает, что "мы склонны потреблять меньшее количество, чем рекомендуется".

Испанское Министерство по делам потребителей советует употреблять не менее трех порций рыбы в неделю. Этот продукт менее популярен, поскольку мясо в большинстве случаев дешевле рыбы. Выходом могла бы стать глубокая заморозка морепродуктов в месте их вылова. Это значительно снизило бы затраты.

Вас также могут заинтересовать новости: