С помощью этого трюка можно очистить замерзшее лобовое стекло за короткое время.

В Украине ожидается похолодание с дождями и снегом, а это значит, что водители могут столкнуться с проблемой замерзшего лобового стекла.

Как пишет Express, водители могут очистить лобовое стекло автомобиля от инея и льда с помощью нехитрого самодельного приспособления.

Все, чт о необходимо, это взять плотный пакет, например, пакет для завтраков на застежке, и наполнить его теплой водой. Затем эти пакетом нужно водить по стекллу, покао но не оттает.

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"Пакет для сэндвичей с застежкой-молнией, наполненный теплой водой, поможет удалить лед за считанные секунды. Не используйте горячую воду, иначе лобовое стекло может треснуть", - пмредупреждают эксперты LeaseCar.

Конечно лучше всего просто проснуться вовремя, включить обогреватель автомобиля и дать машине постепенно прогреться. Однако сделать это удается далеко не всегда. Данный трюк поможет справиться с небольшим слоем льда.

Важно. В пакете должна быть именно теплая вода, а не горячая. От горячей воды из-за разницы температур стекло может треснуть.

Напомним, ранее эксперты назвали автомобили, которые лучше не покупать новыми.

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