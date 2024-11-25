Пилоты требуют "заключения справедливого контракта" с авиакомпанией.

Европейская авиакомпания Finnair отменила более 300 рейсов на популярные зимние направления в декабре, во время рождественского сезона, из-за забастовки пилотов, пишет The Sun.

Отмечается, что забастовку проводит Ассоциация пилотов авиакомпании Finnair, которая состоится 9 и 13 декабря. Пилоты требуют "заключения справедливого контракта" с авиакомпанией. Это повлияло на около 300 рейсов, из которых более 30 рейсов в и из Великобритании.

Рейсы в Великобританию, которые были отменены:

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Отмененные рейсы на 9 декабря: AY 1331 Хельсинки - Лондон; AY 1332 Лондон - Хельсинки; AY 1335 Хельсинки - Лондон; AY 1336 Лондон - Хельсинки; AY 1337 Хельсинки - Лондон; AY 1338 Лондон - Хельсинки; AY 1339 Хельсинки - Лондон; AY 1341 Хельсинки - Лондон; AY 1343 Хельсинки - Лондон; AY 1344 Лондон - Хельсинки; AY 1361 Хельсинки - Манчестер; AY 1362 Манчестер - Хельсинки; AY 1365 Хельсинки - Манчестер; AY 1366 Манчестер - Хельсинки.

Отменены рейсы на 10 декабря: AY 1340 Лондон - Хельсинки; AY 1342 Лондон - Хельсинки.

Отменены рейсы на 13 декабря: AY 1331 Хельсинки - Лондон; AY 1332 Лондон - Хельсинки; AY 1335 Хельсинки - Лондон; AY 1336 Лондон - Хельсинки; AY 1337 Хельсинки - Лондон; AY 1338 Лондон - Хельсинки; AY 1339 Хельсинки - Лондон; AY 1341 Хельсинки - Лондон; AY 1343 Хельсинки - Лондон; AY 1344 Лондон - Хельсинки; AY 1361 Хельсинки - Манчестер; AY 1362 Манчестер - Хельсинки; AY 1371 Хельсинки - Эдинбург; AY 1372 Эдинбург - Хельсинки.

Отменены рейсы на 14 декабря: AY 1340 Лондон - Хельсинки; AY 1342 Лондон - Хельсинки.

Таким образом большинство рейсов затронут британцев, направляющихся в столицу Финляндии, что является популярным направлением на Рождественские праздники.

"Мы делаем все возможное, чтобы хорошо обслуживать наших клиентов даже в этой сложной ситуации, и предложим альтернативные рейсы как можно большему количеству клиентов", - отметил операционный директор Finnair Яакко Шилдт.

При этом в компании предупредили, что некоторые пассажиры могут быть перенаправлены на даты, "не близкие к первоначальному" плану полета из-за большого количества отмененных рейсов:

"Поиск подходящих новых рейсов для тысяч клиентов требует времени, и наш отдел обслуживания клиентов будет перегружен в течение выходных, поэтому мы просим наших клиентов набраться терпения".

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На 29 ноября в аэропортах Италии запланирована общенациональная забастовка, которая может привести к серьезным перебоям в работе авиационного, железнодорожного и коммунального транспорта. Персонал Wizz Air, который работает в Италии, может бастовать целый день, что повлияет на ряд рейсов в Великобританию и обратно.

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