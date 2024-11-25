На острове нет Wi-Fi, пабов или баров, и даже магазина.

Расположенный на архипелаге у побережья Шотландии, крошечный остров, известный как самый отдаленный в Великобритании, имеет население всего 30 человек.

Как пишет Daily Express, остров Фоула славится не только своим крошечным населением, но и невероятной красотой и дикой природой. Люди приезжают сюда в надежде увидеть тупиков и поморников, которые гнездятся на возвышающихся скалах над Атлантическим океаном. Эти скалы являются одними из самых высоких в Великобритании, достигая высоты 370 метров.

Организация BirdLife International назвала остров важной орнитологической территорией, поскольку на нем обитают большие колонии морских птиц, гнездящихся на скалах и вересковых пустошах.

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Отмечается, что этот остров имеет долгую историю дикой природы: его название происходит от древнескандинавского "остров птиц", и он был заселен со времен неолита.

"Фоула предлагает мало развлечений для тех, кого не увлекают скалы или дикая природа. Там нет Wi-Fi, нет пабов или баров, и на острове даже нет магазина. Любой, кто отправляется на этот отдаленный остров, должен принести с собой все необходимое", - сказано в материале.

Что касается размещения, то у посетителей есть три варианта: они могут выбрать один из двух гостевых домов Burns и Ristie или один из нескольких кемпингов на острове.

Жители острова по-прежнему придерживаются версии юлианского календаря, отказавшись перейти на более современный григорианский календарь в 1752 году. Поэтому они празднуют Рождество более чем на две недели позже, 7 января.

Остров называют своим домом всего 30 постоянных жителей. Чтобы туда попасть, нужно совершить 10-минутный перелет из аэропорта Тингуолл на Шетландских островах или воспользоваться паромом из Хэма в Уоллс на Мейнленде, Шетландские острова. New Advance вмещает до 12 пассажиров и совершает путешествие примерно за два часа.

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