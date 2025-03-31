Эксперт утверждает, что подкармлвивать орхидею нужно часто, но по-немногу. Вот его основные правила.

Чтобы орхидеи цвели обильно, важно правильно их удобрять. Но даже при грамотном уходе растение может перестать цвести. Как этого избежать? Джастин Кондрат, ведущий садовод коллекции орхидей Смитсоновского сада, рассказал изданию Better Homes & Gardens, как правильно удобрять орхидею.

Правило №1: разбавляйте удобрение

Перед применением удобрение следует разбавить до 1/4 от указанной на упаковке концентрации, советует эксперт. Это необходимо, так как орхидея требует частого, но слабого питания.

Правило №2: избегайте подкормки зимой

Джастин говорит, что в холодное время года орхидеи замедляют рост из-за короткого светового дня и снижения температуры. Удобрение в этот период может привести к ожогу корней.

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Правило №3: начинайте удобрять в конце зимы или ранней весной

Когда продолжительность светового дня увеличивается, а температура повышается, орхидеи начинают активно расти и закладывать бутоны. Садовод советует начинать удобрять в апреле, но точные сроки зависят от региона.

Правильно №4: удобряйте раз в две недели

Вегетационный период большинства орхидей длится с марта по октябрь. В это время рекомендуется подкармливать растения каждые две недели, используя слабый раствор жидкого удобрения.

Эксперт говорит, что дополнительно можно опрыскивать листья смесью, содержащей 2 столовые ложки соли Эпсома на 3,8 литра воды.

Правило №5: прекратите удобрять к концу октября

Когда осенью у орхидей начинается формирование бутонов удобрение стоит прекратить.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как подкормить орхидею банановой кожурой.

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