Орхидеи требуют особых условий для роста и длительного цветения.

Женщина спросила в соцсетях, как лучше всего поливать орхидею, ведь уход за этим растением непростой. Большинство пользователей-любителей комнатных растений ответили, что лучший способ - это погружение горшка с растением в воду, пишет Mirror.

Отмечается, что орхидеи требуют особых условий для роста и длительного цветения. Одним из важных аспектов ухода за ними является правильный полив. И то, что орхидеи обычно растут в коре или мхе, а не в классическом грунте, указывает на их уникальные потребности в увлажнении.

Пенни Лонгмайр не знала, как правильно поливать вазон, поэтому спросила об этом в фейсбук-сообществе Orchids Tips and Tricks. Большинство пользователей рекомендовали ей метод погружения, а не классический полив сверху.

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"Мои орхидеи растут в смеси коры. Я погружаю их в воду и позволяю им впитывать влагу, пока корни не станут рыхлыми и зелеными", - поделилась опытом Стефани Уэллс.

Дженнифер Хамел рассказала, что у нее орхидеи никогда не цвели, пока не стала погружать их в воду раз в неделю. Сейчас, говорит она, ее растениям уже несколько лет, и они очень здоровы.

"Я погружаю свои орхидеи раз в неделю или раз в две недели - в зависимости от того, насколько легкими они кажутся. Ставлю их в сосуд, который наполняю водой. Оставляю на 10 минут, а затем даю полностью стечь", - рассказала о своей технике Терри Хилл.

Рэйчел Дин также сообщила, что у нее орхидеи растут в прозрачных пластиковых горшках с корой. Она погружает их в воду на 10 минут раз в 7-10 дней.

Дженни Хьюз отметила, что тоже пользуется этим методом полива. Самой старой ее орхидее уже 12 лет, и она прекрасно растет и продолжает цвести, говорит женщина.

Эксперты советуют после погружения ставить орхидею на поддон с галькой - это улучшает циркуляцию воздуха и предотвращает застой воды.

Некоторые предлагают использовать кубики льда для полива орхидей, однако специалисты категорически не советуют этого делать, ведь кубик льда на нежных корнях - "это слишком жестко, и точно не будет способствовать общему здоровью растения".

Ранее УНИАН рассказывал, как "вылечить" орхидею, которая начала увядать или желтеть. Вероятно, в этом случае речь идет о грибковой инфекции. Эту проблему можно решить с помощью доступного ингредиента, который есть на вашей кухне, говорят эксперты, - корицу.

Корица имеет не только приятный вкус и запах, но и является естественным фунгицидом, что делает ее полезной для защиты вашей орхидеи от грибка и бактерий, заверили садоводы и рассказали, как можно вылечить орхидею с помощью этой специи.

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