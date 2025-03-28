Для этого вам понадобится банановая кожура.

Цветущие орхидеи всегда радуют глаз, однако уход за ними может быть очень непростым, особенно, если вы не знаете, что именно нужно комнатному растению. Одной из важнейших вещей для них является вода, однако есть один ингредиент, который стоит к ней добавить для лучшего цветения растения, пишет Express.

Одна из женщин в соцсети Facebook написала, что ее орхидея зацвела более трех раз в год после того, как она выровняла свой режим полива. По ее словам, она добавляет в воду "кусочек банановой кожуры".

"Я выращиваю свои орхидеи в воде. Я поливаю их раз в неделю или каждые 10 дней - в зависимости от того, что им нужно. Я также даю им кусочек банановой кожуры в воду. Они это любят. В этом году они цвели более трех раз. Это уже четвертый раз", - отметила женщина.

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В то же время другая пользовательница сети добавила:

"Я делаю это со своими орхидеями, и они так хорошо цветут. Я жду, пока почва просохнет, прежде чем использовать это".

Однако один из пользователей предупредил, что такой способ может "способствовать размножению вредителей". На что женщина ответила:

"У меня не было никаких проблем, и я делаю это уже много лет".

Другая пользовательница подчеркнула:

"Использую настой банановой кожуры всегда. Никогда не имела никаких проблем, только много красивых цветов".

В Express отметили, что банановая кожура содержит калий, фосфор и кальций, а также является хорошим органическим удобрением. В частности Марк Керран с садоводческого блога говорит, что вместо того, чтобы добавлять банановые кожуры в воду и использовать их сразу, лучше замачивать кожуры на несколько часов, прежде чем использовать их.

"Приготовьте чай из кожуры банана, замочив свежую банановую кожуру в воде на 48 часов, а затем разбавьте ее четырьмя частями воды. Или же нарежьте банановую кожуру тонкими полосками, высушите ее на солнце в течение двух дней, а затем измельчите в порошок, которым можно посыпать питательную среду", - добавили в издании.

Уход за орхидеями - последние новости

Ранее садоводы рассказали, как часто поливать орхидею, чтобы она цвела десятилетиями. Они отметили, что чрезмерный полив - одна из самых больших ошибок, которую допускают садоводы при уходе за орхидеями.

В то же время садовник раскрыл "убийственную" ошибку в уходе за орхидеями. В частности он советует пересаживать орхидеи в прозрачный горшок, а также он должен иметь отверстия на дне, чтобы лишняя вода могла стекать с растения.

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