Все ягоды полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы, но врачи выделили лишь две.

Все виды ягод полезны для здоровья сердца. Если же вы хотите отдать предпочтение какому-то одному виду ягод, то кардиологи сходятся во мнении, что лучше выбрать ежевику и чернику

Издание Parade пишет, что ягоды хоть и маленькие, но они полны питательных веществ, которые способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы.

Почему ягоды полезны сердца

Кардиолог доктор Сатджит Бхусри, доктор медицины FACC, говорит, что одна из главных причин, почему ягоды полезны, - высокое содержание антиоксидантов.

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"Ягоды богаты такими антиоксидантами, как антоцианы, эллаговая кислота и ресвератрол, которые помогают уменьшить окислительный стресс и воспаление, потенциально снижая риск сердечных заболеваний", - объясняет он.

Доктор Сияб Панхвар, доктор медицины, интервенционный кардиолог, говорит, что ягоды полны питательных веществ и минералов, полезных для сердца, включая витамины А, С и Е.

Еще одно питательное вещество, которое делает ягоды такими полезными - это клетчатка. Научные исследования показывают, что диета с высоким содержанием клетчатки связана с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

"Ягоды также являются хорошим источником микроэлементов, таких как фолиевая кислота, кальций и селен. Все эти питательные вещества и антиоксиданты помогают улучшить здоровье сердца", - говорит доктор Панхвар. "Особенно у людей, которые уже имеют факторы сердечно-сосудистого риска, такие как диабет, высокий уровень холестерина, метаболический синдром, высокое кровяное давление и курильщики, употребление ягод может помочь снизить общий сердечно-сосудистый риск".

Сколько ягод нужно есть

Доктор Панхвар объясняет, что не существует точного количества, которое привело бы к ощутимой пользе. По его словам, лучше всего есть разнообразные продукты и свести к минимуму продукты, которые не способствуют здоровью сердца.

"Хотя нет строгих правил относительно частоты употребления, некоторые исследования показывают, что употребление ягод три раза в неделю может принести пользу здоровью сердца. Также рекомендуется употреблять различные ягоды, чтобы получить сочетание различных питательных веществ и антиоксидантов", - говорит доктор Бхусри.

Какие ягоды лучше для сердца

Кардиологи утверждают, что ежевика - самая лучшая ягода для сердца.

"В ежевике, как правило, больше клетчатки и антиоксидантов", - говорит доктор Панхвар.

Эксперты сходятся во мнении, что черника - еще одна полезная ягода для сердца.

"Чернику часто выделяют за высокое содержание антиоксидантов и потенциал для улучшения здоровья сердца путем снижения кровяного давления и уровня холестерина", - говорит доктор Бхусри.

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