Спокойствие животного зависит не только от породы, но и от условий, утверждает ветеринарка.

Если вы ищете спокойную собаку, которая с удовольствием будет лежать на диване и дремать рядом с вами, стоит рассмотреть этот список. Представители этих пород бывают разных размеров, а это значит, что вы легко найдете идеального щенка для вашей семьи, пишет Daily Paws.

Однако ветеринар Лесли Синн утверждает: спокойная порода означает, что собака способна сохранять спокойствие, и люди не должны считать, что животное будет спокойным только потому, что его порода ассоциируется со спокойствием - должны быть еще и благоприятные для спокойствия условия.

Хозяин же можете помочь животному сформировать спокойный нрав, говорит Синн.

Видео дня

Вот перечень пород собак, представители которых способны сохранять спокойствие.

1. Французский бульдог

Французские бульдоги считаются лучшими друзьями для пожилых людей и детей. Они умны, преданные и очень нуждаются во внимании своих хозяев.

2. Пудель

Пудели умные, мягкие, ласковые, игривые. Также они гипоаллергенны (насколько может быть гипоаллергенной собака). Эти животные любит учиться и часто стремятся угодить. Им может понадобиться немного больше упражнений, чем другим спокойным породам собак.

3. Кавалер Кинг Чарльз-спаниель

Кавалер Кинг Чарльз-спаниель - это любящая и дружелюбная собака, которая захочет проводить с вами как можно больше времени.

4. Бассет-хаунд

Бассет-хаунд - собака среднего размера с длинными ушами и приветливой мордочкой. Один из самых спокойных псов, которых вы когда-либо встречали.

5. Ирландский волкодав

Преданный, невозмутимый компаньон, который прекрасно ладит с детьми. Однако он имеет большой размер. Общение и ранняя тренировка помогут раскрыть его лучшие стороны.

6. Сенбернар

Если у вас много места, сенбернар - хороший выбор. Это одна из самых спокойных пород. Они любящие, добродушные, терпеливые. Для пожилых людей, которые любят неторопливые прогулки, может стать отличным компаньоном.

7. Мексиканская голая собака

Эти животные не имеют шерсти или имеют короткую шерсть, благодаря чему гипоаллергенны. Они тихие и внимательные, любят ежедневные прогулки, небольшие походы и хотят много вашего внимания.

8. Ньюфаундленд

Эти животные неленивые, преданные, любят гулять на природе. Заботливые и уравновешенные ньюфаундленды хорошо переносят суету семейной жизни.

9. Английский бульдог

Английские бульдоги не лают, если в этом нет крайней необходимости. Диван у них - одно из любимых мест. Дружелюбны к детям, нуждаются в ранних тренировках.

10. Золотистый ретривер

У этих животных, кажется, никогда не бывает плохих дней. Умные, добродушные, считают себя важной частью вашей семьи. Любят других животных, даже котов.

11. Борзая

Борзые имеют спокойный темперамент. Эти собаки любят обниматься. Если вы хотите взять борзую, имейте в виду, что ей понадобятся дополнительная любовь, дрессировка и внимание, чтобы по-настоящему чувствовать себя как дома.

12. Лабрадор-ретривер

Лабрадоры-ретриверы добродушные, преданные, легко поддаются дрессировке, стремятся угодить. Спокойный нрав - лишь одна из многих его привлекательных черт.

13. Мопс

Из-за своей озорства многие не считают их спокойными. Они игривы и дружелюбны. Обожают своих хозяев и ожидают к себе такой же любви. Однако они немного линяют.

Ранее УНИАН рассказывал, какие собаки живут долго. Чтобы иметь здорового пса, можно выбрать здоровую породу. Однако здоровье и продолжительность жизни собаки зависят и от генетической предрасположенности к определенным заболеваниям, и от активности животного.

Будущим владельцам домашних животных специалисты рекомендуют хорошо подумать, какой тип собаки больше всего подойдет, узнать прогноз здоровья для определенной породы в зарегистрированных породных клубах. Также следует выбирать проверенный питомник и обсудить возможные проблемы с ветеринаром.

Вас также могут заинтересовать новости: