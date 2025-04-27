Эти собаки очень популярны.

Если вы хотите завести собаку и имеете много места и пространства, то вы спокойно можете завести большую породу. Однако возникает вопрос, какую именно собаку вы хотели бы выбрать. В издании The Scotsman назвали 15 самых популярных крупных пород собак, которые точно станут вашими лучшими пушистыми друзьями.

Лабрадор-ретривер

Эта порода собак является самой популярной в мире, ведь они очень добрые и не агрессивные. В частности в Великобритании эта порода возглавляет список самых распространенных крупных пород собак.

Золотистый ретривер

Второй по популярности большой собакой является золотистый ретривер. Эту породу создал сэр Дадли Марджорибенксон в своем шотландском поместье в конце XIX века.

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Немецкая овчарка

Эта собака является одной из самых полезных в мире, ведь известна тем, что может помогать людям с инвалидностью, а также участвовать в поисково-спасательных работах в различных операциях. Также они являются прекрасными домашними любимцами и компаньонами.

Боксер

Эта порода также является одной из самых популярных среди крупных собак. Боксер был выведен от староанглийского бульдога и ныне вымершего булленбайзера.

Ротвейлер

Несмотря на то, что ротвейлеров несправедливо считают агрессивными собаками, они могут быть преданными и нежными домашними любимцами. В родной Германии они обычно помогают людям пасти скот и тянуть тележки мясников, которые нагружены мясом.

Венгерская выжла

Венгерская выжла является очень популярной породой, ведь ее заводит много людей. Она имеет красивую коричневую шерсть и длинные лапы.

Немецкий короткошерстный пойнтер

Эта порода была выведена в Германии в 19 веке. Эти собаки были названы в честь их инстинкта "указывать" мордой на дичь.

Доберман

В Северной Америке эти собаки известны как доберманы-пинчеры, так как являются прекрасными охранниками. Ранее распространенной практикой было обрезание их ушей, однако сейчас большинство любителей собак считают такие действия жестокими.

Далматинец

Далматинцев очень любят за их пятнистую шерсть. Также раньше их называли "пожарными собаками", ведь они бегали рядом с конными экипажами пожарных.

Плоскошерстный ретривер

Эта порода была выведена в Англии в середине 19 века и была очень популярной среди егерей.

Родезийский риджбек

Впервые эта порода была выведена в Южной Родезии (сейчас Зимбабве) и использовалась для охоты на львов.

Немецкий дог

Немецкий дог является одной из самых больших собак в мире, поэтому вам нужно организовать много места, чтобы пес был счастлив. Ранее эта немецкая порода использовалась для охоты на медведей и диких кабанов.

Веймаранер

Эта порода была названа в честь Веймарской области Германии, откуда она происходит. Она была выведена в 19 веке.

Бернская горная собака

Эта порода происходит из Альп и использовалась как обычные фермерские собаки, иногда они даже тянули телеги.

Венгерская жесткошерстная выжла

Завершает этот список венгерская выжла. Она имеет необычный вид, однако довольно популярна среди любителей собак.

Другие интересные факты о собаках

Ранее эксперты назвали 13 пород собак, которые редко проявляют агрессию. В этот перечень вошли лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, ньюфаундленд, японский хин, кавалер Кинг Чарльз спаниель и другие.

Также ветеринар ответил, сколько времени нужно собакам, чтобы выспаться. По его словам, этим животным нужно от 12 до 14 часов сна, а некоторые собаки нуждаются даже в 18 часах.

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