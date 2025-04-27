Эти собаки обладают спокойным и любящим характером.

Большинство людей при выборе собаки смотрят на то, как она себя ведет. Если у вас есть дети или просто не хотите, чтобы ваш домашний любимец проявлял излишнюю агрессию, то в The Scotsman назвали 13 пород, которые наименее к этому склонны.

Лабрадор-ретривер

Одной из причин того, что лабрадор-ретривер является самой известной собакой в мире, является отсутствие агрессии. Эта порода очень добродушная, а главное, на что стоит обратить внимание при знакомстве, это энергичное облизывание лица.

Золотистый ретривер

По словам экспертов, главной эмоцией этой породы является любовь и преданность, поэтому можно не переживать, что золотистый ретривер вас как-то обидит.

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Ньюфаундленд

Несмотря на размеры этой породы, у этих собак отсутствует агрессия, поэтому они хорошо ладят с детьми, ведь у них очень ласковый характер.

Японский хин

Японские хины известны тем, что имеют милый, любящий и ласковый характер. Они могут быть достаточно громкими, когда речь идет о незнакомцах, которые приходят в их дом, однако это максимум, что могут сделать собаки такой породы.

Кавалер Кинг Чарльз спаниель

Специалисты уверяют, что если с этими собаками хорошо обращаться, то они являются безопасными для людей.

Бернский зенненхунд

Эти собаки являются "ласковыми гигантами". Они прекрасно ладят с детьми и станут хорошими семейными любимцами, если вы имеете достаточно места и денег, чтобы оплачивать еду для них.

Бигль

Часто бигли могут быть озорными, шумными и бурными, однако они редко ведут себя агрессивно и непослушно.

Бульдоги

Как английский, так и французский бульдоги являются достаточно миролюбивыми породами. Несмотря на то, что они имеют сильные челюсти, вряд ли они их будут использовать для проявления агрессии.

Португальская водяная собака

Португальская собака является одной из самых умных пород, поэтому вряд ли может проявить агрессию. Кроме того, она имеет дополнительное преимущество, а именно мало линяет, поэтому прекрасно подходит для аллергиков.

Бассет-хаунд

Агрессивность требует много энергии, а ленивый бассет-хаунд не любит тратить ее лишний раз.

Виппет

Всю энергию уиппеты отдают во время прогулок. Когда они перестают двигаться, то с удовольствием отдыхают на диване без лишних движений.

Ши-тцу

Люди удивляются, что маленькие собаки обычно бывают агрессивнее больших, однако любящий ши-тцу является исключением из этого правила, поскольку он имеет добрый и ласковый характер.

Гаванский бишон

Еще одна маленькая порода, которая не имеет агрессии. Эти собаки были выведены на Кубе и обожают прижиматься к своему хозяину.

Другие интересные факты о собаках

Ранее ветеринар рассказал, сколько времени нужно собакам, чтобы выспаться. По его словам, этим животным нужно от 12 до 14 часов сна, а некоторым, крупным породам, даже 18.

Также ветеринары объяснили, как понять, что ваша собака счастлива. Они отметили, что собака чувствует себя хорошо, если имеет все базовые потребности, ведет себя расслабленно и имеет определенный распорядок дня.

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