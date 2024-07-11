По словам специалиста, эти автомобили могут нуждаться в дорогостоящем ремонте.

Несмотря на то, что многие автомобильные эксперты любят говорить, что плохих автомобилей больше не существует, все же есть модели, от которых покупателям подержанных автомобилей стоит отказаться. На этот раз эксперт назвал 5 моделей авто, которых лучше избегать, пишет Express.

MG6

Автор материала Джек Мортимер советует избегать MG6, а именно семейные седаны и хэтчбеки, которые продавались в Великобритании с 2011 по 2016 годы. Эта модель китайского дизайна, однако британского производства, стала очень популярной благодаря богатому уровню стандартного оснащения и очень конкурентоспособной цене на фоне других производителей, таких как Skoda Octavia и Ford Mondeo.

"Однако дизайн интерьера и качество сборки считались низкими на фоне конкурентов, а ограниченный выбор двигателей - неизысканным, а в случае с V8 - особенно "жаждущим", - отметил эксперт.

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Vauxhall Mokka

Следующим подержанным автомобилем, который не советует покупать Мортимер, стал оригинальный компактный кроссовер Vauxhall Mokka, который был изготовлен между 2012 и 2018 годами.

"Несмотря на то, что проверенные механизмы, которыми оснащается Mokka, являются достаточно надежными, внедорожник считается довольно неинтересным для вождения, особенно из-за его жесткой езды. Кроме того, некоторые из ранних экземпляров известны неисправностью адаптивных фар, дребезжанием передних стекол и реле педали сцепления", - добавил автор материала.

Ford Fiesta

Несмотря на то, что Ford Fiesta является одним из самых продаваемых автомобилей за последние 20 лет, эксперт настоятельно советует избегать покупки этого автомобиля с 1,0-литровым бензиновым двигателем EcoBoost.

По его словам, первые две версии двигателя EcoBoost имели мокрый ремень, то есть тот, который смазывается моторным маслом.

"Хотя Ford утверждает, что ремень может прослужить 10 лет или 150 000 миль (около 240 тысяч километров - УНИАН) до того, как его нужно будет заменить, постоянное воздействие масла привело к тому, что некоторые ремни ГРМ вышли из строя, что, в свою очередь, забило масляный фильтр и привело к очень дорогому ремонту", - подчеркнул Мортимер.

Ford Kas

Кроме того, по словам эксперта, водителям стоит избегать Ford Kas первого поколения. Они очень дешевые, однако имеют плохую репутацию из-за ржавчины.

"Покупатели подержанных автомобилей, которые с радостью воспользуются шансом, должны внимательно присмотреться к порогам, задним краям дверных затворов и вокруг крышки топливного бака. Аналогично, предыдущие модели Ka оснащались бензиновым двигателем 1.3 Endura-E, который происходит от старого доброго Ford Anglia 1959 года. В то время как более поздние модели получили гораздо более приятную линейку двигателей Duratec и Zetec, ранние Ка, как известно, были несколько более вялыми и жаждущими скорости по сравнению с конкурентами", - объяснил Мортимер.

Land Rover Discovery 4

Также эксперт рекомендует не покупать подержанный Land Rover Discovery 4, который производился между 2009 и 2016 годами. По его словам, этот подержанный автомобиль можно купить всего за 5 тысяч долларов, однако такая модель, как правило, страдает от проблем с электричеством.

"Один отчет, проведенный онлайн-платформой розничной торговли Carwow, показал, что средний владелец Discovery заплатил ошеломляющую сумму в 2 041 фунт стерлингов (2600 долларов - УНИАН) за ремонт, а некоторым пришлось выложить 25 695 фунтов стерлингов (33 тысячи долларов - УНИАН), чтобы устранить некоторые неисправности", - отметил Мортимер.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее известный механик Скотти Килмер назвал старый, но надежный спорткар. По его словам, речь идет о Toyota Celica 1994 года выпуска. Эксперт считает, что такой автомобиль будет легко починить, если он вдруг сломается.

Также Скотти Килмер испытал новый пикап Tesla и раскритиковал его. По его словам, это самая нелепая вещь, которую он когда-либо видел.

"Это выглядит как что-то, что Гомер Симпсон мог бы сделать, как грузовик, да? На самом деле он не похож на грузовик, но, хотите верьте, хотите нет, у него сзади есть что-то вроде "Ролодекса"", - прокомментировал эксперт.

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