Килмер подчеркнул, что это секрет автомобиля, о котором механики "не хотят, чтобы вы знали", вероятно, потому что многие наживаются на простом ремонте.

Ведущий специалист по автомобилям Скотти Килмер обнаружил скрытый воздушный фильтр за бардачками автомобилей, о котором механики пытаются не говорить.

Он признал, что к секретному воздушному фильтру можно получить доступ за считанные секунды за панелью, расположенной в бардачке, пишет Daily Express.

Отмечается, что инструмент отвечает за прокачку воздуха через кондиционеры и обогреватели автомобиля. Килмер сказал, что автомобилисты регулярно жалуются на проблемы с кондиционером и отвозят свои машины в гаражи для ремонта.

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Однако проблема обычно заключается в засоренном воздушном фильтре и ее обычно можно решить довольно быстро.

Эксперт подчеркнул, что это был секрет автомобиля, о котором механики "не хотят, чтобы вы знали", вероятно, потому что многие наживаются на простом ремонте. Он сказал:

"Сегодня я расскажу вам о скрытом воздушном фильтре, установленном в вашей машине, о котором никто не знает. Он называется салонным фильтром. Вы сжимаете перчаточный ящик, и он вынимается. Если вы заглянете внутрь, там есть крышка, которая отщелкивается, и вынимается салонный фильтр.Он фильтрует воздух, который поступает в вашу систему кондиционирования и отопления. Время от времени чистите его, ударяя им по бетону, пока из него не выйдут все крошки.

По его словам, если это настоящая грязь, водители могут пойти и заменить его.

"А если вы действительно чувствительны к запахам, как моя жена, вы можете купить активированный уголь, такой, как этот, который работает лучше", - добавил Килмер.

Отмечается, что засоренный салонный воздушный фильтр может вызвать ряд проблем для участников дорожного движения, таких как уменьшение потока воздуха и неприятные запахи. В некоторых ситуациях засоренное лобовое стекло также может привести к запотеванию окон, что может стать проблемой безопасности для многих. Килмер добавил:

"Вот это Toyota, она хорошо спроектирована, вы можете вставить и вынуть эту штуку, разобрать ее за минуту. В некоторых автомобилях потребуется час, чтобы разобрать все виды хлама, но в этой все просто. Я не могу вспомнить, сколько раз клиенты писали мне, что их кондиционер неисправен, единственное, что было не так, это то, что фильтр был засорен, не получал достаточного потока воздуха и не охлаждал. Простое решение".

Советы Скотти Килмера

Ведущий автомеханик предупредил водителей бензиновых и дизельных двигателей, что у них может быть серьезная неисправность в главном компоненте, если они заметят жизненно важный признак. По его словам, дым, выходящий из выхлопной трубы автомобиля, может быть нормальным во многих случаях, но иногда может быть признаком серьезных проблем внутри автомобиля.

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