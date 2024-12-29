Карина Бовсуновская

Речь идет об использовании для авто чистой воды вместо антифриза.

Опытный автомеханик Скотти Килмер предупредил водителей о том, что они могут повредить свои бензиновые и дизельные автомобили, если совершат одну ошибку, пишет Express.

По его словам, использование чистой воды вместо антифриза может быть большой ошибкой, особенно зимой.

"Хотя вода жизненно необходима для охлаждения автомобиля, антифриз специально разработан для того, чтобы предотвратить "замерзание" транспортных средств. В условиях падения температуры в это время года наличие достаточного количества раствора может быть жизненно важным и спасти автомобилистов от повреждения транспортного средства", - объяснили в материале.

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Поэтому Скотти рассказал, почему такие действия не стоит делать:

"Сегодня я расскажу вам, почему не стоит заполнять радиатор вашего автомобиля чистой водой. Существует причина, почему радиатор вашего автомобиля должен состоять на 50% из антифриза и на 50% из воды. Вода на самом деле рассеивает тепло лучше, чем антифриз, но антифриз не дает ему замерзнуть зимой. А еще антифриз защищает двигатель внутри от кавитации. Если вы работаете на чистой воде, кавитация может съесть двигатель, что и произошло в случае с этой Toyota. В предыдущем была вода, а новый владелец не знал об этом, поэтому это уже второй двигатель. Поэтому, пожалуйста, не используйте чистую воду".

В то же время специалисты BookMyGarage отмечают, что водители перед поездкой обязательно должны разбавлять антифриз. По их словам, автомобилисты не должны использовать водопроводную воду, ведь она может иметь слишком много нюансов, которые опасны для использования в автомобилях.

"Если вы регулярно используете воду вместо охлаждающей жидкости, вы можете даже нанести дорогостоящий ущерб двигателю. Вода замерзает при 0°C и кипит при 100°C - температуры, которые может превышать работающий двигатель автомобиля при нормальных условиях вождения. Если вы используете только воду, вы увеличиваете вероятность замерзания или перегрева радиатора - особенно в холодном климате. Антифриз повышает температуру кипения и снижает температуру замерзания воды, а значит, предотвращает перегрев или замерзание двигателя после выключения", - подытожили эксперты.

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