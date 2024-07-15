Персик - низкокалорийный продукт, который нужен тем, кто следит за своим весом и хочет чувствовать себя лучше.

Летом персики - один из самых популярных фруктов и они не только вкусные, но и полезные. Однако несмотря на их положительное влияние на организм, следует употреблять их в умеренных количествах. Портал Parade назвал 7 полезных преимуществ персиков для здоровья.

1. Увлажняют организм

Диетолог Кара Харбстрит рассказала, что как и большинство фруктов и овощей, персики имеют высокое содержание воды и потребляя их, можно получить достаточное количество жидкости. По ее словам, особенно это полезно летом в сильную жару.

2. Содержат много калия

Только один персик содержит около 183 мг калия. Кроме того, эти фрукты богаты разнообразными витаминами и минералами.

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"Калий является ключевым электролитом, который помогает поддерживать баланс жидкости. Это также полезный инструмент для компенсации потенциальных негативных последствий чрезмерного количества натрия, которого люди едят слишком много", - сказала Харбстрит.

3. Содержат много клетчатки

Взрослым людям обычно требуется от 21 до 38 граммов клетчатки ежедневно, в зависимости от возраста и пола. Однако исследования показывают, что 95% взрослых и детей США не получают его в достаточном количестве.

Один персик содержит 2,25 гр клетчатки, хотя этого количества и не достаточно, чтобы удовлетворить рекомендуемое количество для мужчин и женщин, но это хорошее начало, если персик является частью вашего завтрака или перекуса.

"Сочетайте его с другими богатыми клетчаткой ингредиентами, чтобы обеспечить ежедневное рекомендуемое количество. Клетчатка жизненно важна для улучшения здоровья кишечника, а также для регулирования уровня сахара в крови, холестерина и энергии", - отметила диетолог Мэдди Паскуариелло.

4. Помогают дольше оставаться сытыми

В этом есть свои плюсы и подводные камни. С одной стороны, чувство сытости является хорошим. С другой, Паскуариэлло говорит, что содержание клетчатки и воды может привести к тому, что человек чувствует себя раздутым и может уменьшить его аппетит к другим жизненно важным питательным веществам, которых персики не содержат.

"Просто убедитесь, что вы не насыщаетесь только фруктами до такой степени, что не едите источники, богатые здоровыми жирами и белком, которые важны для насыщения и общего здоровья", - посоветовала диетолог.

5. Персики добавляют энергии

Персики могут стать отличным дополнением к закуске. Паскуариелло говорит, что чашка нарезанных персиков содержит около 15 граммов углеводов, которые важны для получения энергии и быстро усваиваются.

"Все цельные продукты обеспечивают нас калорийностью, но вполне возможно, что если вы съедите персик перед тренировкой, вы почувствуете немного больше энергии, чем если бы вы вообще ничего не ели", - поделилась она.

6. Улучшают здоровье кожи

Персики не являются чудодейственными продуктами, но могут помочь вам улучшить здоровье кожи и придать ей блеск. Эти фрукты содержат много витамина С, А, а также антиоксидантов, которые могут способствовать выработке коллагена.

7. Улучшают иммунную систему

Паскуариэлло говорит, что персики содержат некоторые питательные вещества, которые помогают поддерживать иммунную систему в наилучшем состоянии. Среди положительных факторов - витамины С и А.

Сколько персиков можно есть ежедневно?

Диетолог Харбстрит считает, что в день нужно есть 3-4 средних персика. Кроме того, не стоит забывать о других фруктах и полезных продуктах в целом.

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