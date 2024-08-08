Речь идет об ингредиенте суши.

Свежие или сушеные морские водоросли вполне способны не только разнообразить ваш рацион, но и увеличить потребление кальция, что полезно для здоровья, пишет healthdigest.com.

Кальция в сушеных морских водорослях достаточно, чтобы соперничать с содержанием кальция в молоке - вам понадобится всего лишь около 3,5 столовых ложек сушеных морских водорослей, чтобы получить столько же кальция, как в одном стакане.

Исследование 2021 года, опубликованное в журнале Solids, пришло к выводу, что благодаря высокой концентрации кальция морские водоросли могут помочь предотвратить остеопороз.

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Еще одно исследование, проведенное в 2021 году в Международном журнале фармацевтической химии и анализа, показало, что растительный кальций усваивается гораздо лучше, чем синтетический.

Кроме кальция, большинство морских водорослей богаты фолиевой кислотой, железом и магнием. Еще они обладают антиоксидантными свойствами. Согласно обзору журнала Journal of Food Quality за 2021 год, антиоксиданты, содержащиеся в морских водорослях, могут принести людям терапевтическую пользу. В частности, предполагается, что морские водоросли могут быть полезны в качестве противовирусного или противовоспалительного средства.

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