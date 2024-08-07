В списке есть яйца и нежирное мясо.

Диетологи Лейни Юнкин, Жанетт Кимзал, Мэтт Чалмерс, Триста Бест и Кэтрин Джервасио назвали шесть продуктов с высоким содержанием белка, которые помогут сделать живот более плоским, пишет shefinds.com.

Эти продукты одновременно вкусны и полезны для похудения:

Греческий йогурт. Вкусный, не требующий приготовления йогурт с высоким содержанием белка прекрасно подойдет особенно на завтрак, отмечают диетологи.

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Эдамамэ. По словам врачей, это еще один фантастический способ включить в свой рацион больше белка и клетчатки. Эти зеленые соевые бобы подойдут в качестве соленой закуски, гарнира. Их можно употреблять в свежем или жареном виде.

Нежирное мясо. Постные белки особенно полезны для тех, кто хочет избавиться от висцерального жира. Включение в свой рацион нежирного мяса, такого как лосось или курица, будет весьма кстати при похудении.

Творог. Очень недооцененный источник белка, и это хороший вариант для людей, которые следят за потреблением калорий. Также творог - хороший источник нескольких важных питательных веществ, включая кальций, фосфор, селен и витамин B12, которые играют важную роль в здоровье костей, иммунной функции и в общем состоянии здоровья.

Яйца. Когда дело доходит до завтрака с высоким содержанием белка, способствующего снижению веса, нет ничего лучше, чем классические яйца, считают диетологи. Независимо от того, как вам нравится этот основной продукт завтрака, эксперты говорят, что они станут отличным дополнением к вашему рациону, особенно при похудении.

Тофу. Растительный белок, который вы не должны пропустить. Тофу не только очень универсален и вкусен, но также может творить чудеса с вашим телом. Это отличный выбор для тех, кто хочет сократить потребление мяса и перейти на овощи. Также тофу особенно эффективен для наращивания мышечной массы и снижения веса благодаря высокому содержанию белка и низкому уровню насыщенных жиров.

Напомним, ранее были названы продукты, способствующие похудению.

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