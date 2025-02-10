Голуби были очень полезны при доставке важных сообщений.

Еще задолго до изобретения современных авиационных технологий люди отправляли различные сообщения и посылки на большие расстояния. Им приходилось полагаться на почтовых голубей, которые могли примерно за два часа доставить сообщение на расстояние в более чем 150 километров.

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс рассказал в своей колонке для Forbes, на что способны почтовые голуби.

Он поделился, что почтовые голуби в основном использовались для передачи рукописных сообщений. К их лапам прикрепляли свертки писем, написанные на рисовой бумаге, пергаменте или велене, которые были расположены в водонепроницаемых капсулах, что гарантировало доставку посланий в целости и сохранности.

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По словам Трэверса, в 900-х годах нашей эры арабский историк аль-Макризи описал новаторский способ применения "голубиной почты". Он говорил, что могущественный халиф династии Фатимидов в Северной Африке попросил, чтобы птицы доставили ему 600 ливанских вишен.

Биолог напомнил, что голуби - это небольшие птицы, которые способны переносить только небольшие грузы. Поэтому для доставки посылки халифу пришлось направить 600 голубей, каждый из которых нес небольшой мешочек с одной вишней. Трэверс подчеркнул, что каждой птице пришлось преодолеть более 600 километров до пункта назначения.

Отмечается, что почтовые голуби являются отдельным подвидом сизых голубей, которые известны своей способностью ориентироваться и возвращаться в определенное место на большие расстояния. Этот навык был очень полезен для людей, которые, в частности, с помощью птиц доставляли важные сообщения во время войн.

Биолог объяснил, что для ориентирования почтовые голуби полагаются на магнитное поле Земли, задействуя рецепторы в своих клювах. Также они обращают внимание на положение солнца и визуальные ориентиры. Еще одним их навыком является развитое обоняние.

Процесс обучения почтовых голубей доставке сообщений включает в себя их привязку к чердаку или определенному месту. После обучения птиц переносили в отдаленные места и выпускали, рассказал Трэверс.

По словам биолога, способность почтовых голубей доставлять сообщения является результатом природных инстинктов и селективного разведения. Все голуби имеют врожденное стремление возвращаться домой, но именно почтовые голуби были специально выведены для улучшения их навигационных навыков.

Другие факты о птицах

Ранее американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс рассказал, что пингвины могут "разводиться" с партнерами. По его словам, уровень "разводов" различается в зависимости от вида пингвинов.

Кроме того, некоторые птицы "прячут" в своих гнездах змеиные шкуры. Ученые объяснили, зачем птицы это делают.

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