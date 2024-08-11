Удивительно, но 9 из 10 девушек слышали такие высказывания в свой адрес.

Психологи говорят, что низкий эмоциональный интеллект - это неумение того или иного человека быть эмпатичным, то есть, нормально воспринимать свои и чужие эмоции. Проще говоря, таких людей называют бесчувственными и бессердечными, а женщины жалуются на подобных мужчин. УНИАН выяснил, как понять, что у человека низкий интеллект в плане эмоций.

Ранее мы говорили о том, как понять, что у вас низкий эмоциональный интеллект - инструкция для женщин.

Как "выдает" себя низкий интеллект - признаки отсутствия эмпатии

Тест на уровень интеллекта, если дело касается чувств, эмоций и ощущений, можно пройти даже без записи к психологу. Вы в состоянии сделать это самостоятельно, просто обратите внимание на то, что говорит ваш партнер. Если он регулярно использует хотя бы одну из нижеперечисленных фраз, значит, тест на уровень эмоционального интеллекта не пройден - скорее всего, вы в отношениях с деревяшкой.

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"Я такой, какой я есть".

Человек, который произносит такую фразу и использует как, как убеждение, не хочет и не будет меняться. Его полностью удовлетворяет он сам, его мнение, его положение. Значит, ему наплевать на мысли и чувства других - главное, что его самого все устраивает.

"Ты слишком бурно реагируешь"

В этой фразе скрыто обесценивание чувств партнера - когда вам говорят, что вы "что-то слишком", значит, не уважают ваше право испытывать эмоции так, как вам хочется. Как правило, это можно услышать в ответ на рассказ о какой-либо проблеме, в котором есть невербальный сигнал о поддержке. Вместо нее вы получаете классический газлайтинг.

"Это всё из-за тебя" или "Если бы ты…"

Привычка винить других во всех бедах - это то, что наряду с остальными признаками доказывает низкий уровень эмоционального интеллекта. Человек, который при столкновении с трудностями сразу же ищет виноватого и находит его в том, кто оказался ближе всех, не способен решать проблемы по-взрослому. Все, что ему нужно - это перебросить вину на кого-нибудь, а потом или ничего не делать, или делать и сокрушаться, что кто-то там создал ему проблемы.

"Я такое не прощаю"

Конечно, у каждого из нас есть принципы и убеждения, которые мы не хотим нарушать - из них в том числе состоит наша личность. Однако человек с высоким уровнем эмоционального интеллекта в состоянии поставить себя на место другого, чтобы понять, что жизнь - многогранная и сложная штука. Люди с низким уровнем, наоборот, категоричны - они никого не прощают, потому что даже не хотят разбираться в причинах поступков - им недоступно понимание любой позиции, кроме своей.

"Ты не прав\не права"

Тот, кто постоянно подвергает сомнению чужие ощущения, мнения и мысли, 100% обладает низким уровнем эмоционального интеллекта. Во-первых, этот человек не способен выйти за пределы своего "я", чтобы посмотреть на ситуацию шире. Вероятно, если он это сделает, то обнаружит свою неправоту и узость мышления, а это для него травматично. Во-вторых, ему попросту не интересно, что хочет, думает и чувствует другой человек, и здесь наблюдается четкая позиция "есть два мнения - мое и неправильное".

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