В сети сошлись во мнении, что уксус и пищевая сода не подходят для этого.

Известковый налет в ванной может стать серьезной проблемой, когда дело касается поддержания чистоты кранов, душевых и унитазов. В сети подсказали простой и эффективный лайфхак, который поможет избавиться от него, не используя при этом дорогие химические средства, пишет The Mirror.

Как оказалось, все, что вам понадобится для наведения порядка, - лимонная кислота.

Указанный метод посоветовали в группе Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks в Facebook, где довольно активно обсуждали всевозможные способы решения проблемы с известковым налетом в ванной. Многие сошлись во мнении, что уксус и пищевая сода не подходят для этого.

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"Мы использовали все, и буквально единственное, что помогло, - это лимонная кислота", - отметила пользовательница Мария Луиза.

Как избавиться от сильного налета в унитазе - лайфхак

Испытавшие метод на собственном опыте порекомендовали слить воду из унитаза, наполнить его лимонной кислотой и оставить на ночь.

"Я сделала это с унитазом на прошлой неделе и была так шокирована тем, как легко все смылось. Раньше я использовала белый уксус и пищевую соду, но это никогда не помогало так хорошо", - отметила другая пользовательница Эбигейл Херд.

Напомним, ранее УНИАН писал, как почистить лейку душа быстро и легко.

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